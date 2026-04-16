George Russell, Mercedes, Singapore, 2025

Russell: 'Nieuwe F1-regels passen beter bij sterke punten Mercedes'

Russell: 'Nieuwe F1-regels passen beter bij sterke punten Mercedes'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

George Russell ziet dat de ingrijpende nieuwe reglementen van dit seizoen naadloos aansluiten bij de sterke punten van het Mercedes. De Brit stelt dat de renstal jarenlang worstelde met de vorige generatie auto's, maar dat de huidige technische omschakeling de formatie weer in haar kracht heeft gezet. 

De uitspraken van de Brit komen op een moment dat Mercedes een uiterst dominante start van het wereldkampioenschap beleeft. Na een moeizame periode in het zogenaamde ground-effect tijdperk, heeft het team onder leiding van teambaas Toto Wolff met de nieuwe W17-bolide de overhand genomen. De formatie won de eerste drie races van het seizoen in Australië, China en Japan en voert momenteel het constructeurskampioenschap aan. Russell zelf schreef de seizoensopener in Melbourne op zijn naam en bezet momenteel de tweede plaats in de strijd om de wereldtitel, vlak achter zijn jonge teamgenoot Kimi Antonelli.

Nieuwe reglementen

De omschakeling naar de nieuwe regels, waarbij de auto's compacter zijn en worden aangedreven door een krachtbron met een gelijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en elektrische energie, lijkt de sleutel tot het huidige succes. Russell benadrukt dat de interne kennis van het team nu veel beter tot zijn recht komt. "We hebben al zo lang een geweldige groep ingenieurs en ontwerpers, maar we hadden simpelweg moeite om de vorige set regels in de Formule 1 onder de knie te krijgen. Deze nieuwe reglementen, deze nieuwe auto en deze nieuwe motor sluiten veel beter aan bij wat wij als team kennen en passen waarschijnlijk beter bij onze sterke punten", aldus Russell.

Mercedes terug naar de top

Vooral op motorisch vlak en het gebied van energiemanagement heeft Mercedes een aanzienlijke voorsprong opgebouwd. Waar concurrenten klagen over een aanzienlijk verlies aan elektrisch vermogen aan het einde van de rechte stukken, kan de fabrieksauto van Mercedes dit veel langer vasthouden. Daarnaast maakt de nieuwe generatie Formule 1-auto's gebruik van actieve aerodynamica en volledig duurzame brandstoffen, elementen die het team succesvol heeft geïntegreerd. Voor Russell en het team is de huidige dominantie het resultaat van een jarenlange drang om de teleurstellingen uit het recente verleden achter zich te laten. De coureur ziet de huidige prestaties dan ook als een logisch gevolg van de mentaliteit binnen de renstal. "De overtuiging en de wil om Mercedes weer aan de top te krijgen, is wat ons echt naar dit punt heeft gedreven", besluit Russell.

Denk jij dat Mercedes met de nieuwe F1-reglementen weer kan domineren?

15 stemmen

Kimi Antonelli mocht van vader niet racen: 'Dit is hoe ik hem toch overtuigde'

McLaren en Mercedes werken bandentest Pirelli af op de Nürburgring

F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd

Perfecte moment voor Verstappen-transfer naar Mercedes is nu: "Russell heeft het echt zwaar"

George Russell test 2027-banden op Nürburgring voor Mercedes

Ferrari krijgt zijn zin: 'FIA verbiedt kwalificatietruc van Mercedes en Red Bull'

Opvolger Verstappen bij Red Bull al in beeld: "Ze gaan gesprekken met hem voeren"

Geen reden voor Verstappen om bij Red Bull te blijven: "Voor familie hoeft hij het niet te doen"

Verstappen: een recorddeal van 500 miljoen en de vier F1-teams die hem willen aantrekken

'Lambiase lekte transfernieuws zelf uit om druk op Red Bull Racing op te voeren'

