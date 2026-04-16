Russell: 'Nieuwe F1-regels passen beter bij sterke punten Mercedes'
George Russell ziet dat de ingrijpende nieuwe reglementen van dit seizoen naadloos aansluiten bij de sterke punten van het Mercedes. De Brit stelt dat de renstal jarenlang worstelde met de vorige generatie auto's, maar dat de huidige technische omschakeling de formatie weer in haar kracht heeft gezet.
De uitspraken van de Brit komen op een moment dat Mercedes een uiterst dominante start van het wereldkampioenschap beleeft. Na een moeizame periode in het zogenaamde ground-effect tijdperk, heeft het team onder leiding van teambaas Toto Wolff met de nieuwe W17-bolide de overhand genomen. De formatie won de eerste drie races van het seizoen in Australië, China en Japan en voert momenteel het constructeurskampioenschap aan. Russell zelf schreef de seizoensopener in Melbourne op zijn naam en bezet momenteel de tweede plaats in de strijd om de wereldtitel, vlak achter zijn jonge teamgenoot Kimi Antonelli.
Nieuwe reglementen
De omschakeling naar de nieuwe regels, waarbij de auto's compacter zijn en worden aangedreven door een krachtbron met een gelijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en elektrische energie, lijkt de sleutel tot het huidige succes. Russell benadrukt dat de interne kennis van het team nu veel beter tot zijn recht komt. "We hebben al zo lang een geweldige groep ingenieurs en ontwerpers, maar we hadden simpelweg moeite om de vorige set regels in de Formule 1 onder de knie te krijgen. Deze nieuwe reglementen, deze nieuwe auto en deze nieuwe motor sluiten veel beter aan bij wat wij als team kennen en passen waarschijnlijk beter bij onze sterke punten", aldus Russell.
Mercedes terug naar de top
Vooral op motorisch vlak en het gebied van energiemanagement heeft Mercedes een aanzienlijke voorsprong opgebouwd. Waar concurrenten klagen over een aanzienlijk verlies aan elektrisch vermogen aan het einde van de rechte stukken, kan de fabrieksauto van Mercedes dit veel langer vasthouden. Daarnaast maakt de nieuwe generatie Formule 1-auto's gebruik van actieve aerodynamica en volledig duurzame brandstoffen, elementen die het team succesvol heeft geïntegreerd. Voor Russell en het team is de huidige dominantie het resultaat van een jarenlange drang om de teleurstellingen uit het recente verleden achter zich te laten. De coureur ziet de huidige prestaties dan ook als een logisch gevolg van de mentaliteit binnen de renstal. "De overtuiging en de wil om Mercedes weer aan de top te krijgen, is wat ons echt naar dit punt heeft gedreven", besluit Russell.
Net binnen
Net binnen
- 2
Veel gelezen
