Volgens voormalig FIA-steward en analist Johnny Herbert zal Max Verstappen de Formule 1 voorlopig niet de rug toekeren. De Brit stelt dat de uitspraken van de Red Bull Racing-coureur juist aantonen dat hij wil blijven en dat de koningsklasse nog altijd het ultieme podium is om zijn talent te tonen. Dat stelt hij in een reactie op de aanhoudende geruchten over een mogelijk vertrek van de Nederlander.

Hoewel het contract van Verstappen officieel doorloopt tot en met 2028, is zijn toekomst bij Red Bull momenteel onzeker. Door een ontsnappingsclausule kan hij het team na dit seizoen verlaten als hij tijdens de zomerstop niet in de top twee van het kampioenschap staat. Na drie races bezet de coureur momenteel de negende plaats in de WK-stand, mede doordat motorpartner Red Bull Powertrains worstelt met de nieuwe reglementen en het team teleurstellend zesde staat bij de constructeurs.

Artikel gaat verder onder video

De ultieme klasse

Verstappen liet zich dit seizoen al meermaals kritisch uit over de reglementen en hintte in Japan op een beslissing over zijn toekomst in de komende maanden. Herbert is er echter van overtuigd dat de coureur nergens heen gaat. "Als je erover denkt om de F1 te verlaten, denk ik dat je je besluit waarschijnlijk al hebt genomen. Want als je op een negatieve manier denkt, is dat waarschijnlijk altijd de kant die je opgaat, van 'Ja, ik ben weg, ik ga ergens anders heen'", aldus Herbert. "Maar wat al zijn uitspraken mij vertellen, is dat hij niet echt wil vertrekken".

De analist benadrukt dat de Formule 1 de enige plek is waar Verstappen zich op het hoogste niveau kan meten. "Het geeft hem de kans om te kunnen laten zien hoe goed hij is". Hoewel de Red Bull-coureur in mei daadwerkelijk deelneemt aan de 24 uur van de Nürburgring en ambities heeft voor de 24 uur van Le Mans, relativeert Herbert de waarde van andere raceklassen. "Omdat F1 de ultieme formule is. Het is momenteel niet het perfecte scenario. Daar is hij zich van bewust. Zijn uitdaging is nog steeds om het wereldkampioenschap te winnen. Dat is de grootste prijs ter wereld". Over een mogelijke overstap naar het langeafstandsracen is de Brit stellig: "De Nordschleife? Mensen onthouden alleen wie de wereldkampioen was in een bepaald jaar".

Spijt en de fans

Een vroegtijdig afscheid zou volgens Herbert dan ook een verkeerde keuze zijn. "Ik denk dat het gerucht gaat dat Max er spijt van zou krijgen als hij de F1 verlaat. Zou hij echt de ultieme formule ter wereld de rug toekeren? Ik denk het niet. Dat hij wegloopt terwijl hij nog zoveel te bieden heeft, zou nergens op slaan", stelt de analist. Daarbij wijst hij niet alleen op de sportieve prestaties, maar ook op de aantrekkingskracht van de Nederlander op het publiek. "Het gaat niet alleen om wat hij biedt voor een team of de bubbel van de Formule 1 in de paddock; het is de rest van de fans over de hele wereld die enorm enthousiast zijn om hem op het circuit te zien".

De situatie bij Red Bull blijft ondertussen onrustig, zeker nu bekend is dat Verstappens vaste race-ingenieur Gianpiero Lambiase na volgend jaar vertrekt. Toch hoopt Herbert dat de coureur zijn motivatie terugvindt in de huidige pauze tot de Grand Prix van Miami. "Ik wil niet dat hij vertrekt. Hij heeft nog veel te bieden en hij heeft nog steeds die 'Wow'-factor", besluit de analist.

