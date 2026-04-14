FIA doet volgende week aanpassingen aan F1-reglementen: dit mag je verwachten

De FIA, Formula One Management en de teams steken deze week meerdere keren de koppen bij elkaar om nog voor de Grand Prix van Miami aanpassingen aan de Formule 1-reglementen te doen. In de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam leggen presentator Sebastiaan Kissing en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher uit wat je hiervan mag verwachten.

Het sentiment rondom de Formule 1 is al een aantal weken grotendeels negatief. Zowel de coureurs als een groot deel van de fans kan zich totaal niet vinden in de nieuwe reglementen die dit jaar hun intrede hebben gedaan, waarbij 50 procent van het vermogen door de batterij wordt geleverd. Het zorgt ervoor dat de rijders tijdens het rijden vooral druk zijn met het opladen van de batterij. Dit gebeurt door van het gas te gaan, waardoor de coureurs van het gas gaan op plekken waar ze eigenlijk veel harder kunnen rijden. Volgens onder andere Max Verstappen staat dit volledig haaks op wat de Formule 1 moet zijn. De FIA wil voor de Grand Prix van Miami daarom aanpassingen aan de reglementen doen, maar wat kan er überhaupt gedaan worden op deze korte termijn? Formule 1-verslaggever Jan Bolscher legt het uit in de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam.

Artikel gaat verder onder video

Formule 1 gaat aanpassingen doen aan reglementen

"Ik denk dat je de verwachtingen een beetje moet temperen", trapt Bolscher af. "Het zullen vooral kleine tweaks zijn die ze kunnen doen, maar alle kleine beetjes helpen. Er worden nu gesprekken gevoerd over wat er op korte termijn gedaan kan worden. Op 9 april was daar de eerste meeting over tussen de FIA en alle technische kopstukken van de teams. Op 15 april is er een nieuwe meeting en dan wordt er gesproken over sectie B van de sportieve reglementen. Als ze de technische reglementen willen aanpassen, moeten er namelijk ook dingen in de sportieve reglementen worden veranderd. Die twee hangen met elkaar samen."

Tijdlijn FIA aanpassingen Formule 1-reglementen

Hij vervolgt: "Op 16 april komen ze dan opnieuw bij elkaar voor een technische sessie, zo noemen ze dat. Daar worden dan alle besproken punten van 9 april en 15 april verder uitgewerkt. Op 20 april is er vervolgens een meeting met alle betrokkenen. Hier schuiven de FIA, de FOM, de teams en de motorleveranciers bij aan. Dat is eigenlijk gewoon een soort bijeenkomst van de F1 Commission. Daar is het de bedoeling om tot een overeenkomst te komen. Daar gaan ze kijken wat ze aan kunnen passen en waar iedereen het mee eens is. En dat moet dan ook wel snel gebeuren, want op 3 mei is de Grand Prix van Miami. En dan willen ze veranderingen doorgevoerd hebben.

Wat mag je verwachten van aanpassingen F1-reglementen?

Wat Bolscher er zelf van verwacht? "Ik verwacht er niet heel veel van, omdat het echt kleine dingen zijn die ze nu kunnen doen, zoals het aanpassen van de oplaadlimiet tijdens de formatieronde en achter de safety car. Dat lost wat veiligheidsdingen op, maar het verandert niets aan de fundamentele problemen van deze reglementen. Het grootste probleem is die 50/50-verdeling tussen elektrisch en motorisch vermogen. Daar zegt iedereen van: dat moet anders, dat elektrische gedeelte moet omlaag. Maar dat kan je niet tijdens een seizoen doen, want dan moet je die motoren ombouwen. Dat kan op zijn vroegst volgend jaar en dat zou ook al kort dag zijn. Ik wil het graag positief houden, maar ik vind het moeilijk om me voor te stellen dat ze op hele korte termijn grote veranderingen door kunnen voeren. Het gaat sowieso tijd kosten."

De journalist sluit positief af: "Deze reglementen hebben denk ik ook gewoon wat tijd nodig, om de mensen eraan te laten wennen. En misschien dat het algemene beeld met wat kleine verbeteringen echt al wel kan verschuiven. Ik ben positief in de zin van dat het allemaal wel beter zal worden binnenkort, maar je moet geen grote fundamentale veranderingen verwachten van die meeting op 20 april."

Bekijk de volledige afllevering van GPFans Raceteam hieronder.

