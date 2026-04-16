Geen reden voor Verstappen om bij Red Bull te blijven: "Voor familie hoeft hij het niet te doen"
Jos Verstappen sprak onlangs de voor velen geruststellende woorden dat hij denkt dat Max 'gewoon doorgaat in de Formule 1.' Maar mocht dit het geval zijn, waar ziet de viervoudig wereldkampioen dan zijn toekomst liggen. Presentator Sebastiaan Kissing en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher bespreken het in de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam.
Groot nieuws in de Formule 1 afgelopen week: Gianpiero Lambiase vertrekt eind 2027 bij het team van Red Bull Racing en gaat de overstap naar McLaren maken, waar hij aan de slag gaat als Head of Racing. Lambiase is sinds het debuut van Max Verstappen bij Red Bull Racing in 2016 de race-engineer van de Nederlander, en de twee hebben een bijzonder hechte band opgebouwd. Verstappen sprak een aantal jaar geleden zelfs eens uit dat zodra Lambiase besluit ermee te stoppen, hij zelf ook een punt zet achter zijn loopbaan in de Formule 1. Nu de toekomst van Verstappen al voor dit nieuws van vorige week op de tocht stond, viel het aangekondigde vertrek van Lambiase bij veel Verstappen-fans rauw op hun dak.
Toekomst Verstappen F1
Jos Verstappen liet bij racexpress weten dat hij en Max al een tijdje op de hoogte waren van het besluit van Lambiase. Bolscher vertelt er in de nieuwe aflvering van GPFans Raceteam hetvolgende over: "Het zorgt wel voor een scheiding met Verstappen. Dat blijft een beetje gekkig, omdat die twee zo hecht zijn", klinkt het. "Maar Max en Jos waren er al een tijdje van op de hoogte en zij hebben ook gezegd: dit moet je doen, dit is een unieke kans. Max en Jos zijn dan ook de eerste die hem dat gunnen. En misschien dat Verstappen wel volgt. Je weet het niet. Op dit moment lijkt er weinig reden om bij Red Bull te blijven. Maar dat is giswerk. Er is veel onduidelijk op dit moment."
Familie vertrokken bij Red Bull Racing
Vader Jos stelde veel fans in ieder geval gerust door te zeggen dat hij denkt dat Max gewoon doorgaat in de Formule 1: "De woorden van Jos waren geruststellend, qua dat Max waarschijnlijk gewoon in de Formule 1 blijft", vervolgt Bolscher. "Maar dan nog steeds zie ik niet heel veel reden voor hem om bij Red Bull te blijven. Max heeft altijd gezegd: zo lang de familie bij elkaar blijft, blijf ik hier ook. Maar daar is letterlijk niemand van over. Van die succesvolle 2021-club is alleen Verstappen over. Dat hele team is weg. Dus voor de familie hoef je het niet te doen. Een groot deel van die familie werkt inmiddels voor McLaren."
Bekijk de volledige afllevering van GPFans Raceteam hieronder.
Verstappen: een recorddeal van 500 miljoen en de vier F1-teams die hem willen aantrekken
- Vandaag 14:01
- 6
Column: Brundle en F1 zijn toondoof na kritiek Verstappen, ze moeten zelf hun mond houden
- Vandaag 12:28
- 4
Opvolger Verstappen bij Red Bull al in beeld: "Ze gaan gesprekken met hem voeren"
Geen reden voor Verstappen om bij Red Bull te blijven: "Voor familie hoeft hij het niet te doen"
Verstappen: een recorddeal van 500 miljoen en de vier F1-teams die hem willen aantrekken
'Lambiase lekte transfernieuws zelf uit om druk op Red Bull Racing op te voeren'
'FIA en Liberty Media verdeeld over aanpassing regels van nieuwe F1-motoren'
- 2 minuten geleden
Bearman hersteld van zware 50G-crash in Suzuka: "Het kon veel erger zijn"
- 53 minuten geleden
Russell: 'Nieuwe F1-regels passen beter bij sterke punten Mercedes'
- 1 uur geleden
Piquet Jr. ziet Verstappen zomaar Formule 1 verlaten: "Hij is er niet voor het geld"
- 2 uur geleden
Kimi Antonelli mocht van vader niet racen: 'Dit is hoe ik hem toch overtuigde'
- 3 uur geleden
Opvolger Verstappen bij Red Bull al in beeld: "Ze gaan gesprekken met hem voeren"
- 3 uur geleden
- 2
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken richting de volgende race in Miami
- 14 april
Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen
- 11 april
'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'
- 6 april
Russell in de problemen volgens Doornbos: 'Dan kan hij opzoek naar nieuwe werkgever'
- 30 maart
'Verstappen stopt met Formule 1, Red Bull geeft Lindblad en Tsolov kans in 2027'
- 14 april
Norris zeer sarcastisch over 2026-wagens: "Beste racen dat ik ooit heb gezien!"
- 29 maart