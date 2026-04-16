Geen reden voor Verstappen om bij Red Bull te blijven: "Voor familie hoeft hij het niet te doen"

Jos Verstappen sprak onlangs de voor velen geruststellende woorden dat hij denkt dat Max 'gewoon doorgaat in de Formule 1.' Maar mocht dit het geval zijn, waar ziet de viervoudig wereldkampioen dan zijn toekomst liggen. Presentator Sebastiaan Kissing en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher bespreken het in de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam.

Groot nieuws in de Formule 1 afgelopen week: Gianpiero Lambiase vertrekt eind 2027 bij het team van Red Bull Racing en gaat de overstap naar McLaren maken, waar hij aan de slag gaat als Head of Racing. Lambiase is sinds het debuut van Max Verstappen bij Red Bull Racing in 2016 de race-engineer van de Nederlander, en de twee hebben een bijzonder hechte band opgebouwd. Verstappen sprak een aantal jaar geleden zelfs eens uit dat zodra Lambiase besluit ermee te stoppen, hij zelf ook een punt zet achter zijn loopbaan in de Formule 1. Nu de toekomst van Verstappen al voor dit nieuws van vorige week op de tocht stond, viel het aangekondigde vertrek van Lambiase bij veel Verstappen-fans rauw op hun dak.

Toekomst Verstappen F1

Jos Verstappen liet bij racexpress weten dat hij en Max al een tijdje op de hoogte waren van het besluit van Lambiase. Bolscher vertelt er in de nieuwe aflvering van GPFans Raceteam hetvolgende over: "Het zorgt wel voor een scheiding met Verstappen. Dat blijft een beetje gekkig, omdat die twee zo hecht zijn", klinkt het. "Maar Max en Jos waren er al een tijdje van op de hoogte en zij hebben ook gezegd: dit moet je doen, dit is een unieke kans. Max en Jos zijn dan ook de eerste die hem dat gunnen. En misschien dat Verstappen wel volgt. Je weet het niet. Op dit moment lijkt er weinig reden om bij Red Bull te blijven. Maar dat is giswerk. Er is veel onduidelijk op dit moment."

Familie vertrokken bij Red Bull Racing

Vader Jos stelde veel fans in ieder geval gerust door te zeggen dat hij denkt dat Max gewoon doorgaat in de Formule 1: "De woorden van Jos waren geruststellend, qua dat Max waarschijnlijk gewoon in de Formule 1 blijft", vervolgt Bolscher. "Maar dan nog steeds zie ik niet heel veel reden voor hem om bij Red Bull te blijven. Max heeft altijd gezegd: zo lang de familie bij elkaar blijft, blijf ik hier ook. Maar daar is letterlijk niemand van over. Van die succesvolle 2021-club is alleen Verstappen over. Dat hele team is weg. Dus voor de familie hoef je het niet te doen. Een groot deel van die familie werkt inmiddels voor McLaren."

