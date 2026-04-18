Kimi Antonelli, Mercedes, Japan, 2026

F1-leider Kimi Antonelli geeft startsein voor 6 uur van Imola

F1-leider Kimi Antonelli geeft startsein voor 6 uur van Imola

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Kimi Antonelli heeft aanstaande zondag een speciale rol tijdens de 6 uur van Imola. De negentienjarige Italiaan, die momenteel de leiding in handen heeft in het Formule 1-wereldkampioenschap, mag in zijn thuisland de groene vlag zwaaien om de formatieronde van de endurancerace in gang te zetten.

Het nieuws werd zaterdagmiddag wereldkundig gemaakt door de organisatie van het FIA World Endurance Championship. Via sociale media deelde het kampioenschap een afbeelding van de Mercedes-coureur in zijn teamkleding, met daarbij de officiële aankondiging. "Kimi Antonelli geeft deze zondag het startsignaal voor de 6 uur van Imola", aldus het bericht van het WEC. De start van de race op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari staat gepland voor 13:00 uur Nederlandse tijd.

Bliksemstart in de Formule 1

Antonelli komt opdraven tijdens langeafstandsrace

Dat Antonelli door de WEC-organisatie nadrukkelijk wordt gepresenteerd als de leider in de Formule 1, is te danken aan zijn ijzersterke seizoensstart bij de ‘Zilverpijlen’. Na de eerste drie raceweekenden in Australië, China en Japan heeft de tiener al 72 punten verzameld. Hij schreef in China geschiedenis door vanaf poleposition zijn eerste Grand Prix-zege te boeken en herhaalde dat kunstje een kleine twee weken later in Japan. Hiermee verdedigt hij momenteel een voorsprong van negen punten op zijn teamgenoot George Russell. De volgende Formule 1-race voor Antonelli is de Grand Prix van Miami in mei.

Voor de coureurs in het WEC is het evenement in Imola de officiële seizoensopener. Oorspronkelijk zou het kampioenschap aftrappen in Qatar, maar dat raceweekend werd uitgesteld naar het najaar. Hierdoor worden de eerste punten van het seizoen pas aanstaande zondag verdeeld. Onder de deelnemers bevinden zich regerend kampioen Ferrari AF Corse en de Nederlander Nyck de Vries, die uitkomt voor Toyota Gazoo Racing.

Gerelateerd

Mercedes Andrea Kimi Antonelli Imola Kimi Antonelli Antonelli Mercedes F1-team

'Mercedes krijgt mogelijk extra ontwikkelingstijd, Red Bull dreigt buiten de boot te vallen'

Russell ligt niet wakker van mogelijk vertrek Verstappen: 'F1 is groter dan wie dan ook'
  • Vandaag 11:41

Antonelli wil liever niet 'Kimi' genoemd worden: "Belangrijk dat ze dit laten zien"
  • Gisteren 20:53

Wolff reageert op relatie Hamilton en Kardashian: "Zijn we daar niet allemaal naar op zoek?"
  • Gisteren 20:02

Russell: 'Nieuwe F1-regels passen beter bij sterke punten Mercedes'
  • 16 april 2026 18:35

Kimi Antonelli mocht van vader niet racen: 'Dit is hoe ik hem toch overtuigde'
  • 16 april 2026 17:05

