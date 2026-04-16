Kimi Antonelli mocht van vader niet racen: 'Dit is hoe ik hem toch overtuigde'

Kimi Antonelli vertelt dat hij zijn succesvolle weg naar de Formule 1 volledig te danken heeft aan zijn vader Marco Antonelli. De negentienjarige Italiaan, die momenteel als jongste coureur ooit het wereldkampioenschap leidt, stelt dat zijn vader hem aanvankelijk wilde weghouden van de autosport om hem te beschermen tegen de harde racewereld.

Marco Antonelli is geen onbekende in de autosport. Hij is zelf coureur en runt al jarenlang zijn eigen raceteams, waaronder GT-renstal Antonelli Motorsport en Formule 4-team AKM Motorsport. Kimi Antonelli bracht daardoor een groot deel van zijn jeugd door op het circuit. "Het is aan mijn vader te danken", vertelt Antonelli bij de BBC. "Hij is zelf coureur geweest en is dat nog steeds. Hij runt al vele jaren zijn eigen raceteam en daardoor ben ik in de autosport beland." Hij legt uit dat de liefde voor het racen daar is ontstaan. "Sinds ik heel klein was, bracht ik tijdens zijn raceweekenden tijd met hem door op het circuit, en vanaf dat moment begon ik een passie voor de autosport op te bouwen."

Bescherming tegen harde racewereld

Ondanks de vroege kennismaking met de sport, stond vader Marco aanvankelijk niet te springen om zijn zoon in een kart te zetten. De teambaas kende de keerzijden van de racerij en wilde Kimi daarvoor behoeden. "Eerlijk gezegd wilde hij aanvankelijk niet dat ik ging racen, omdat hij weet hoe geweldig de autosport kan zijn, maar tegelijkertijd ook hoe meedogenloos", legt Antonelli uit. "Hij heeft zelf ook te maken gehad met de meedogenloze kant van de autosport en hij wilde niet dat ik daardoor geraakt zou worden. Hij wilde niet dat ik te teleurgesteld zou raken over moeilijke momenten, dus hij wilde me eigenlijk beschermen."

Uiteindelijk ging Marco Antonelli toch overstag. De huidige Mercedes-coureur, die dit seizoen al de Grands Prix van China en Japan op zijn naam schreef, wist zijn vader te overtuigen met zijn pure toewijding. "Hij zag dat ik er echt om gaf. Hij hoefde me niet te pushen. Ik was degene die erom aandrong, en toen begreep hij dat ik waarschijnlijk coureur zou worden."

Telefoontje van Toto Wolff

Nadat Antonelli eenmaal mocht racen, vielen zijn prestaties in de kartsport al snel op. Het was voormalig Formule 1-teambaas Gian Carlo Minardi die de potentie van de jonge coureur inzag en het eerste contact legde met het Mercedes-team. "Het begon allemaal dankzij de familie Minardi, want zij stuurden een sms'je over mij naar Toto Wolff", verklaart Antonelli. "Toen raakte Toto uiteraard geïnteresseerd'."

Mercedes besloot hem vervolgens nader te bekijken. "Eind 2017 stuurde hij Gwen Lagrue, het hoofd van het juniorprogramma, langs. Zij zagen dat er potentie was en besloten me in de opleiding op te nemen", vertelt Antonelli. Het moment waarop het definitieve nieuws kwam, omschrijft de coureur als onvergetelijk, juist omdat hij het samen met zijn vader beleefde. "Dat was een ongelooflijk moment, want ik herinner me dat ik met mijn vader in de auto zat. Ik kreeg het telefoontje van Toto en we waren samen. Dat telefoontje ging over mijn opname in het programma en ik denk dat het een heel speciaal moment was."

