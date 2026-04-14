Max Verstappen looks at Toto Wolff in a composite picture

Perfecte moment voor Verstappen-transfer naar Mercedes is nu: "Russell heeft het echt zwaar"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya is dit het ideale moment voor Max Verstappen om de overstap naar Mercedes te maken. De zevenvoudig Grand Prix-winnaar stelt dat de viervoudig wereldkampioen moet profiteren van de huidige situatie, waarin Red Bull Racing worstelt en Mercedes juist domineert. Dat laat de oud-coureur weten in een interview met AS Colombia.

De toekomst van Verstappen bij de Oostenrijkse renstal is al langere tijd onderwerp van gesprek, ondanks een contract dat officieel tot en met 2028 doorloopt. Door een teleurstellende seizoensstart en een aanhoudende leegloop van belangrijk personeel bij Red Bull Racing, rijst de vraag hoe lang de Limburger nog trouw blijft aan het team. Teambaas Toto Wolff van Mercedes steekt zijn bewondering voor Verstappen al jaren niet onder stoelen of banken en deed eerder al pogingen om hem aan te trekken.

Leegloop bij Red Bull

De onrust rondom Verstappen wordt versterkt door het vertrek van diverse sleutelfiguren binnen Red Bull Racing. Onlangs werd officieel bekend dat zijn vaste race-engineer Gianpiero Lambiase de overstap maakt naar rivaal McLaren. Hij is de zoveelste bondgenoot van de coureur die de deur achter zich dichttrekt, nadat adviseur Helmut Marko eind vorig jaar al met pensioen ging. In de afgelopen 24 maanden nam het team ook al afscheid van kopstukken als topontwerpers Adrian Newey en Rob Marshall, strateeg Will Courtenay en sportief directeur Jonathan Wheatley. Nu is er tevens een geruchte boven water gekomen dat strateeg Hannah Schmitz door Ferrari wordt weggekaapt.

Pijnlijke seizoensstart

Bovenop de organisatorische problemen vallen ook de prestaties op de baan zwaar tegen. Na de eerste drie races van het seizoen staat Red Bull Racing met zestien punten op een teleurstellende zesde plaats in het constructeurskampioenschap. De renstal moet momenteel teams als Haas en Alpine voor zich dulden en heeft slechts twee punten voorsprong op zusterteam Racing Bulls. Verstappen zelf klaagt over een "onbestuurbare" auto en bezet momenteel slechts de negende plek in de WK-stand.

De perfecte kans

Montoya ziet in deze malaise de uitgelezen mogelijkheid voor een transfer naar Mercedes, dat het constructeurskampioenschap momenteel ruim aanvoert. "Kijk naar Mercedes. Kimi Antonelli heeft de laatste twee races gewonnen, maar George Russell heeft het plotseling echt zwaar," analyseert de Colombiaan de situatie bij de Zilverpijlen. Antonelli schreef eerder dit jaar de races in China en Japan op zijn naam, nadat Russell de seizoensopener in Australië had gewonnen.

Gezien de eerdere flirts vanuit het kamp van Mercedes, hoeft Verstappen volgens Montoya niet lang na te denken. "En teambaas Toto Wolff heeft altijd heel duidelijk gezegd dat hij Max in zijn team wil hebben. Dit zou wel eens de perfecte kans voor Verstappen kunnen zijn", besluit de analist.

'Verstappen stopt met Formule 1, Red Bull geeft Lindblad en Tsolov kans in 2027'

  • Vandaag 16:47
George Russell test 2027-banden op Nürburgring voor Mercedes

VIDEO | Waarom vertrek Lambiase naast Verstappen onvermijdelijk was | GPFans Special Video

Voormalig Red Bull-hoofdmonteur deelt over leegloop: 'Strateeg Hannah Schmitz is de volgende'

Johnny Herbert ziet verval bij Red Bull Racing: 'Het succes begint af te brokkelen'

