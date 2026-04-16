Verstappen: een recorddeal van 500 miljoen en de vier F1-teams die hem willen aantrekken

Max Verstappen is een grootheid met vier wereldkampioenschappen Formule 1, overwinningen binnen en buiten de koningsklasse, respect en bewondering. Maar misschien wel het meest benijdenswaardige: hij heeft een salaris van maar liefst acht cijfers.

De Nederlander zou ecchter zomaar de eerste F1-coureur kunnen worden met een salaris van negen cijfers. Terwijl Verstappen steeds gefrustreerder raakt over de staat van de Formule 1 en moeite heeft om zelfs een Alpine in zijn RB22 in te halen, zie je bij rivaliserende teamleiders zoals Lawrence Stroll en Zak Brown het water langzaam in de mond lopen. Een enigszins angstaanjagend beeld, maar het onderstreept het punt: Verstappen zal de F1 toch niet verlaten zonder eerst andere wegen naar succes te hebben verkend? Tel daarbij op dat Gianpiero Lambiase in 2028 de overstap maakt naar McLaren, en de kans dat Verstappen richting Woking vertrekt wordt ineens een stuk realistischer. Maar hoe zit het met zijn contract bij Red Bull? Kan Verstappen überhaupt tussentijds vertrekken?

Wat is de exitclausule van Verstappen?

Max Verstappen ligt momenteel vast bij Red Bull tot en met het seizoen 2028, maar er gaan al lange tijd geruchten over een exitclausule in zijn contract. Volgens The Race is er een recente clausule opgenomen met het oog op 2026, een seizoen waarin de krachtsverhoudingen tussen teams flink kunnen verschuiven. Naar verluidt houdt die clausule in dat Verstappen Red Bull mag verlaten als hij tegen de zomerstop niet in de top twee van het kampioenschap staat. Zelfs voor Verstappen lijkt dat op dit moment een enorme uitdaging. Mercedes domineert met George Russell en Kimi Antonelli, maar ook Ferrari en McLaren beschikken over een aanzienlijk betere auto dan Red Bull op dit moment.

Welke F1-teams maken kans op Verstappen?

Waar zou jij naartoe gaan als je Max Verstappen was? Na slechts drie races onder de nieuwe reglementen is het eigenlijk nog te vroeg om te beoordelen wie de beste vooruitzichten heeft voor de komende vijf jaar. Toch lijken er op dit moment vier opties: oranje, zilver, rood en groen.

McLaren

Het begint op te vallen dat McLaren flink heeft geshopt bij Red Bull, met namen als Rob Marshall, Will Courtenay en nu ook Lambiase. Wie zegt dat Verstappen niet altijd al het einddoel was? McLaren heeft met wereldkampioen Lando Norris en Oscar Piastri twee sterke coureurs, maar mist misschien nog die echte superster-factor. De impact van iemand als Lewis Hamilton bij Ferrari of Fernando Alonso bij Aston Martin. Met de komst van Lambiase wordt het extra interessant: een hereniging met zijn vertrouweling “GP” zou voor Verstappen een enorme aantrekkingskracht kunnen hebben. Toch is er een kanttekening. Lambiase wordt geen race engineer, maar chief racing officer. Het is dus niet zeker dat hij weer zo nauw met Verstappen kan samenwerken als voorheen. Dat kan een overstap minder aantrekkelijk maken.

Mercedes

En daar zijn we weer: Verstappen naar Mercedes. Het is bijna een sprookje dat maar blijft terugkomen sinds Hamilton vertrok en Red Bull zijn dominantie verloor. Verstappen heeft meermaals gezegd dat hij niet naar Mercedes gaat. Toto Wolff heeft dat inmiddels ook geaccepteerd en richt zich op George Russell en Kimi Antonelli. Kort gezegd: dit lijkt niet meer te gaan niet gebeuren. Maar toch is Mercedes misschien wel de meest aantrekkelijke optie richting 2027. Hun dominante start van 2026 doet denken aan het begin van het hybride tijdperk, waarin ze jarenlang de dienst uitmaakten. Wil je titels winnen, dan is Mercedes de plek. De vraag is alleen: was Verstappen te loyaal aan Red Bull? Had hij eerder moeten overstappen? En belangrijker: is het inmiddels te laat?

Ferrari

Ferrari en grote kampioenen blijven een magneet voor geruchten. Wie wil er nou niet rijden voor het meest iconische team in de sport? In theorie zou het kunnen: als Ferrari afscheid neemt van Lewis Hamilton (onwaarschijnlijk) en Charles Leclerc ermee instemt (ook onwaarschijnlijk), dan kan Verstappen zomaar een rode overall aantrekken. Daarvoor moet Ferrari wel met een gigantisch salaris komen én de garantie dat ze hun zaakjes op orde krijgen. Want als Verstappen nu al regelmatig fel reageert op de boordradio, dan wacht maar tot hij met een Italiaans accent een bericht over een “Plan C”-strategie hoort…

Aston Martin

En dan komen we bij de meer speculatieve optie. Op dit moment lijkt Aston Martin geen logische keuze: ze lopen ver achter, de auto kent problemen en de organisatie oogt instabiel. Maar als je dat allemaal even negeert en kijkt naar het enorme budget dat Lawrence Stroll kan vrijmaken, wordt het ineens interessanter. Richting 2028 kan het verhaal compleet anders zijn. Het project rond Adrian Newey zou dan vruchten kunnen afwerpen, zoals eerder bij Williams en Red Bull. Het enige wat ze dan nog nodig hebben, is een topcoureur. Voor Verstappen zou het een gok zijn, maar wel een die zijn passie voor de sport nieuw leven kan inblazen.

Wat zou Verstappen kosten?

Het huidige salaris van Verstappen bij Red Bull wordt geschat op zo’n 70 miljoen dollar per jaar. Maar gezien zijn status als beste coureur op de grid kan dat bedrag bij een nieuw team flink hoger uitvallen. In de jaren ’90 zagen we al hoe snel salarissen konden stijgen, bijvoorbeeld bij Ayrton Senna en Michael Schumacher. Zou Verstappen de eerste coureur worden met een contract van 100 miljoen dollar per jaar? Bij een contract van vijf jaar zou dat neerkomen op een totaal van 500 miljoen dollar. Dat klinkt extreem, maar met figuren als Stroll, John Elkann, Wolff en Brown in de mix is een biedoorlog niet ondenkbaar.

Gaat Verstappen stoppen met F1?

Misschien is de meest realistische optie wel dat Verstappen helemaal niet overstapt. Als je hem nu zou vragen naar zijn volgende stap, dan is stoppen met Formule 1 misschien wel het meest logische antwoord. Zijn grootste frustratie - de huidige generatie auto’s - verandert voorlopig niet. De nadruk op elektrische energie en energiemanagement blijft, net als het “lift and coast”-rijden dat haaks staat op zijn rijstijl. Verstappen heeft altijd aangegeven dat hij zijn carrière bij Red Bull wil afsluiten. Maar inmiddels zijn sleutelfiguren als Christian Horner, Helmut Marko en Lambiase vertrokken.

