Volgens voormalig Formule 1-coureur en huidig Sky Sports-analist Karun Chandhok staat de leiding van Red Bull Racing voor een enorme opgave om de aanhoudende leegloop van personeel een halt toe te roepen. De Indiër ziet dat succes op de baan niet meer voldoende is om werknemers binnen boord te houden en wijst naar een cultuurverschuiving binnen de renstal.

Het team van Red Bull bevindt zich momenteel in een grote transitiefase. Sinds juli vorig jaar zwaait Laurent Mekies de scepter als teambaas en CEO, nadat hij het stokje overnam van de ontslagen Christian Horner. Onder de leiding van Mekies moet het team niet alleen bouwen aan de eigen motoren in samenwerking met Ford, maar ook omgaan met het verlies van belangrijke pionnen. Zo zijn ontwerpers Adrian Newey en Rob Marshall vertrokken naar respectievelijk Aston Martin en McLaren, en werd onlangs bekend dat Gianpiero Lambiase, de vaste race-engineer van Max Verstappen, uiterlijk begin 2028 de overstap maakt naar McLaren.

Artikel gaat verder onder video

Cultuurverschuiving en aantrekkingskracht

Chandhok benadrukt dat Red Bull aan het einde van vorig seizoen nog ijzersterk voor de dag kwam. "Uiteindelijk kijk je naar Red Bull vorig jaar, ze wonnen zes van de laatste negen Grands Prix. De auto was enorm verbeterd. Ze hadden aantoonbaar de snelste auto in een groot deel van de slotfase van het seizoen, of in ieder geval de gedeeld snelste", begint hij bij The F1 Show. Toch is dat volgens hem niet genoeg gebleken. "Mensen hebben duidelijk meer nodig dan alleen succes op de baan. Om de een of andere reden is deze leegloop gaande en heeft er een cultuurverschuiving plaatsgevonden binnen de hele organisatie", zo zegt hij. Hij legt de bal dan ook bij de huidige leiding. "Er ligt een zware taak voor Laurent Mekies en de eigenaren van Red Bull in Oostenrijk om uit te zoeken hoe ze dit gaan stoppen en hoe ze zichzelf weer aantrekkelijk kunnen maken".

Related image

De analist ziet dat concurrenten momenteel een grotere aantrekkingskracht hebben. "Op dit moment wil je mensen van Mercedes aantrekken. Zij zijn degenen die winnen. Je moet proberen opnieuw op te bouwen", stelt Chandhok, die waarschuwt voor een kettingreactie. Het aanstaande vertrek van Lambiase naar McLaren is daar een pijnlijk voorbeeld van. "Een van de dingen waar ze zich zorgen over moeten maken, is dat goede mensen andere goede mensen aantrekken. Hoe lang duurt het voordat 'GP' de andere twintig mensen in hun ingenieurskantoor belt en zegt: 'Jongens, weet je, deze plek in Woking is echt een fijne plek om te werken. Hebben jullie zin om hierheen te komen?' En ineens, hoe lang duurt het dan voordat die kerngroep uit elkaar begint te vallen? We hebben het zo vaak gezien."

Terugslaan op de arbeidsmarkt

Om het tij te keren, moet Red Bull volgens Chandhok zelf hard terugslaan op de arbeidsmarkt. Hij trekt daarbij de vergelijking met eerdere succesvolle figuren in de sport. "Adrian Newey ging van team naar team naar team en sleepte goede mensen met zich mee. Ross Brawn deed hetzelfde. Ik denk dat Red Bull zich daar echt zorgen over moet maken. Ze hebben een grote naam nodig, niet alleen voor de vaardigheden die die persoon kan meebrengen, maar ook voor de mensen die zij zullen aantrekken", zo sluit hij af met een oplossing af.

