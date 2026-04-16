Gianpiero Lambiase

Gianpiero Lambiase — Foto: © IMAGO

'Lambiase lekte transfernieuws zelf uit om druk op Red Bull Racing op te voeren'

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Gianpiero Lambiase's overstap van Red Bull Racing naar McLaren heeft voor een aardschok gezorgd binnen de Formule 1. Volgens Formule 1-verslaggever Giuliano Cerassoli speelt er echter meer achter de schermen, zo stelt de journalist van UOL Esporte. De huidige Head of Racing van Red Bull zou het nieuws over zijn transfer bewust hebben laten uitlekken.

Eerder in april werd officieel bevestigd dat de vaste race-engineer van Max Verstappen zijn contract bij de Oostenrijkse renstal, dat eind volgend jaar afloopt, niet zal verlengen. Vanaf het seizoen daarop zal de engineer als Chief Racing Officer aan de slag gaan bij de regerend constructeurskampioen. Volgens Cerassoli wilde Lambiase eerder al de druk opvoeren door interesse van Aston Martin zelf openbaar te maken: "Het was duidelijk dat hij Red Bull wilde verlaten. Als zoiets als dit, zoals een gerucht over Aston Martin, naar buitenkomt, dan moet hij dat aan iemand hebben gevraagd om te kijken of zijn naam op de markt kon worden gezet. "Dat is gewoon wat er gebeurt", stelt de journalist. "Het is ergens wel logisch, want Rob Marshall zit bij McLaren, en Will Courtenay ook. Het feit dat er daar mensen uit zijn inner circle zitten, heeft hem waarschijnlijk over de streep getrokken." 

Werkcultuur de doorslaggevende factor

De leegloop bij Red Bull Racing is al langer een veelbesproken onderwerp in de paddock, waarbij meerdere sleutelfiguren de afgelopen tijd de overstap naar de concurrentie maakten. Cerassoli trekt dan ook een duidelijke conclusie over de motivatie van de Brits-Italiaanse engineer om na ruim tien jaar te vertrekken. "Het lijkt erop dat ze bij McLaren momenteel een betere werkcultuur hebben dan het geval is bij Red Bull", oordeelt de verslaggever. Bij het team uit Woking zal hij direct rapporteren aan teambaas Andrea Stella.

Voor Verstappen betekent het naderende vertrek van zijn vertrouwenspersoon een flinke aderlating. De Nederlander, die momenteel een moeizame seizoensstart kent en de negende plaats in het kampioenschap bezet, gaf in het verleden meermaals aan dat hij zijn eigen toekomst in de sport verbindt aan de aanwezigheid van Lambiase. Desondanks blijft het duo voorlopig nog samenwerken. Red Bull heeft aangegeven dat Lambiase zijn huidige dubbelrol als Head of Racing en race-engineer gedurende de rest van zijn contracttermijn volledig blijft vervullen.

Denk je dat het bewust lekken van transfernieuws acceptabel is als strategie in de Formule 1?

52 stemmen

