Marko doet onthulling over F1-team Mercedes: "Dat gaat problemen geven"
Volgens voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko gaat de strijd om de wereldtitel dit seizoen uitmonden in een intern gevecht bij Mercedes. De Oostenrijker verwacht dat de concurrentie voorlopig geen antwoord heeft op de dominante bolide van de Duitse renstal, wat onvermijdelijk tot frictie tussen coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell zal leiden.
Na de eerste drie Grands Prix van het jaar in Australië, China en Japan bezetten Antonelli en Russell respectievelijk de eerste en tweede plaats in het wereldkampioenschap. Hoewel Marko eind vorig jaar na twintig jaar afscheid nam van zijn officiële functie bij Red Bull Racing, volgt de 82-jarige Oostenrijker de sport nog altijd op de voet. In zijn huidige rol als ambassadeur van de Red Bull Ring ziet hij dat de doorontwikkeling bij andere teams voorlopig tekortschiet om Mercedes uit te dagen.
Spanning binnen het team
Met een ruime voorsprong in het constructeurskampioenschap lijkt de formatie van teambaas Toto Wolff af te stevenen op een dominant jaar. Marko stelt in gesprek met ORF dat dit de dynamiek binnen het team op scherp zal zetten. "De titelstrijd zal waarschijnlijk tussen de Mercedes-coureur plaatsvinden", voorspelt hij. "Er zal daarom spanning in het team komen", aldus de voormalig adviseur.
Daarbij is Marko in het bijzonder onder de indruk van de pas negentienjarige Antonelli. De jonge Italiaan greep de afgelopen raceweekenden in China en Japan twee overwinningen op rij en kroonde zich daarmee tot de jongste leider in het wereldkampioenschap uit de geschiedenis van de Formule 1. "De situatie waarin Kimi zich bevindt, is erg bemoedigend", stelt Marko. "Hij was ongelooflijk snel in de juniorcompetitie, en het is geweldig om te zien hoe een jonge coureur zichzelf zo bewijst", voegt hij daaraan toe.
Russell versus Antonelli
Toch plaatst de Oostenrijker ook een kanttekening bij de huidige vorm van de kampioenschapsleider. Vorig seizoen kende Antonelli een wisselvallig jaar, waarbij hij in de eerste zes races buiten Europa 48 punten verzamelde, maar tijdens het Europese deel van de kalender bleef steken op slechts drie WK-punten. Marko vraagt zich af of de Italiaan die wisselvalligheid nu achter zich heeft gelaten. "De vraag is of hij die snelheid het hele seizoen kan vasthouden. Vorig jaar, zodra de races in Europa waren begonnen, kreeg Antonelli te maken met een flinke terugval", herinnert hij zich.
Bovendien benadrukt Marko dat Antonelli de interne strijd met de 28-jarige Russell niet mag onderschatten. De Britse coureur schreef eerder dit jaar de seizoensopener in Australië op zijn naam en volgt zijn jongere teamgenoot op de voet in de tussenstand. Volgens Marko vormt Russell een geduchte tegenstander in de jacht op het kampioenschap. "Russell is absoluut de meer ervaren coureur", waarschuwt de Oostenrijker tot slot.
