Oud-wereldkampioen steunt kritiek Verstappen: "Al dat energiemanagement is geen Formule 1"
Volgens Nigel Mansell is de huidige staat van de Formule 1 onacceptabel en heeft Max Verstappen het volste recht om daar kritiek op te uiten. De wereldkampioen van 1992 stelt dat de extreme focus op energiemanagement afbreuk doet aan het racen en neemt het op voor de ongezouten mening van de Limburger.
Sinds de start van het huidige seizoen rijdt de Formule 1 met nieuwe motorreglementen, waarbij het vermogen voor de helft uit de verbrandingsmotor en voor de helft uit een elektrisch systeem komt. Dit dwingt coureurs om op de rechte stukken veelvuldig van het gas te gaan om de batterij op te laden (harvesten) of de verbrandingsmotor om te zetten tot generator voor de MGU-K (super clipping). Max Verstappen heeft felle kritiek geuit op deze situatie, waarbij hij de auto's een grap noemde en de huidige manier van racen vergeleek met Mario Kart. Ook regerend wereldkampioen Lando Norris gaf aan dat de nadruk te veel op het beheren van energie ligt in plaats van op het racen zelf.
Kritiek Verstappen volkomen terecht
Gevraagd naar de onvrede van Max Verstappen en een mogelijk vroegtijdig pensioen, neemt Mansell het nadrukkelijk op voor de Red Bull-coureur. "Nee, nee, nee," begon Mansell bij Sky Sports. "Max geeft gewoon zijn mening. Hij is een klasse apart. Hij is een ongelooflijke wereldkampioen. Wat hij de afgelopen vijf jaar heeft gedaan, is verbazingwekkend. Hij won vorig jaar ook bijna het kampioenschap", aldus de Britse legende. Volgens hem is de frustratie dan logisch. "Hij spreekt volkomen terecht uit hoe hij zich voelt. Misschien was hij er iets te fel in. Maar Lando Norris en veel andere coureurs, en als je ook met Oliver Bearman praat over wat hem in Japan overkwam, de regels moeten gewoon worden aangepast," benadrukt Mansell, verwijzend naar de bredere kritiek onder de coureurs.
Dit is geen Formule 1 meer
De kern van het probleem ligt volgens de 72-jarige Brit bij het verplichte inhouden op het circuit om de elektrische systemen te voeden, een praktijk die het pure racen belemmert. "Al dat opladen, snelle bochten ingaan en 50 tot 70 kilometer per uur afremmen, dat is geen Formule 1", concludeert hij. Mansell benadrukt dat de controle weer bij de vaardigheden van de rijders moet komen te liggen, in plaats van bij complexe energiemanagementsystemen. "Formule 1 draait om coureurs die hun talenten laten zien en de auto kunnen besturen. Fernando Alonso zei het heel grappig: 'Mijn chef-kok kan de auto besturen'", haalt Mansell aan, waarmee hij de absurditeit van de huidige situatie onderstreept.
Column: Brundle en F1 zijn toondoof na kritiek Verstappen, ze moeten zelf hun mond houden
Keert de V8 terug in de Formule 1? 'Willen dit jaar nog FIA-regels voor 2030 beslissen'
Oplossing geopperd om Red Bull-leegloop te stoppen: 'Op deze manier moeten ze terugslaan'
