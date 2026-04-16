Max Verstappen, Red Bull, China, 2026

Oud-wereldkampioen steunt kritiek Verstappen: "Al dat energiemanagement is geen Formule 1"

Max Verstappen, Red Bull, China, 2026 — Foto: © IMAGO
Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Volgens Nigel Mansell is de huidige staat van de Formule 1 onacceptabel en heeft Max Verstappen het volste recht om daar kritiek op te uiten. De wereldkampioen van 1992 stelt dat de extreme focus op energiemanagement afbreuk doet aan het racen en neemt het op voor de ongezouten mening van de Limburger.

Sinds de start van het huidige seizoen rijdt de Formule 1 met nieuwe motorreglementen, waarbij het vermogen voor de helft uit de verbrandingsmotor en voor de helft uit een elektrisch systeem komt. Dit dwingt coureurs om op de rechte stukken veelvuldig van het gas te gaan om de batterij op te laden (harvesten) of de verbrandingsmotor om te zetten tot generator voor de MGU-K (super clipping). Max Verstappen heeft felle kritiek geuit op deze situatie, waarbij hij de auto's een grap noemde en de huidige manier van racen vergeleek met Mario Kart. Ook regerend wereldkampioen Lando Norris gaf aan dat de nadruk te veel op het beheren van energie ligt in plaats van op het racen zelf.

Kritiek Verstappen volkomen terecht

Gevraagd naar de onvrede van Max Verstappen en een mogelijk vroegtijdig pensioen, neemt Mansell het nadrukkelijk op voor de Red Bull-coureur. "Nee, nee, nee," begon Mansell bij Sky Sports. "Max geeft gewoon zijn mening. Hij is een klasse apart. Hij is een ongelooflijke wereldkampioen. Wat hij de afgelopen vijf jaar heeft gedaan, is verbazingwekkend. Hij won vorig jaar ook bijna het kampioenschap", aldus de Britse legende. Volgens hem is de frustratie dan logisch. "Hij spreekt volkomen terecht uit hoe hij zich voelt. Misschien was hij er iets te fel in. Maar Lando Norris en veel andere coureurs, en als je ook met Oliver Bearman praat over wat hem in Japan overkwam, de regels moeten gewoon worden aangepast," benadrukt Mansell, verwijzend naar de bredere kritiek onder de coureurs.

© IMAGO | Mansell (l) als Ferrari-coureur naast Riccardo Patrese (r)

Dit is geen Formule 1 meer

De kern van het probleem ligt volgens de 72-jarige Brit bij het verplichte inhouden op het circuit om de elektrische systemen te voeden, een praktijk die het pure racen belemmert. "Al dat opladen, snelle bochten ingaan en 50 tot 70 kilometer per uur afremmen, dat is geen Formule 1", concludeert hij. Mansell benadrukt dat de controle weer bij de vaardigheden van de rijders moet komen te liggen, in plaats van bij complexe energiemanagementsystemen. "Formule 1 draait om coureurs die hun talenten laten zien en de auto kunnen besturen. Fernando Alonso zei het heel grappig: 'Mijn chef-kok kan de auto besturen'", haalt Mansell aan, waarmee hij de absurditeit van de huidige situatie onderstreept.

Column: Brundle en F1 zijn toondoof na kritiek Verstappen, ze moeten zelf hun mond houden

Column: Brundle en F1 zijn toondoof na kritiek Verstappen, ze moeten zelf hun mond houden

  • 3 uur geleden
  • 4
Alpine en Audi druk bezig met F1-testdagen tijdens lentestop | F1 Shorts

Alpine en Audi druk bezig met F1-testdagen tijdens lentestop | F1 Shorts

  • 2 uur geleden
  • 44
32 dagen géén Formule 1: zo zit de 'lentestop' van april precies in elkaar

32 dagen géén Formule 1: zo zit de 'lentestop' van april precies in elkaar

  • Vandaag 08:02
  • 5
Keert de V8 terug in de Formule 1? 'Willen dit jaar nog FIA-regels voor 2030 beslissen'

Keert de V8 terug in de Formule 1? 'Willen dit jaar nog FIA-regels voor 2030 beslissen'

  • 34 minuten geleden
Oplossing geopperd om Red Bull-leegloop te stoppen: 'Op deze manier moeten ze terugslaan'

Oplossing geopperd om Red Bull-leegloop te stoppen: 'Op deze manier moeten ze terugslaan'

  • 1 uur geleden
Waarom de GP van Miami doorslaggevend wordt voor het F1-seizoen van Verstappen

Waarom de GP van Miami doorslaggevend wordt voor het F1-seizoen van Verstappen

  • Vandaag 09:35
  • 1

Net binnen

15:28
Keert de V8 terug in de Formule 1? 'Willen dit jaar nog FIA-regels voor 2030 beslissen'
14:59
Marko doet onthulling over F1-team Mercedes: "Dat gaat problemen geven"
14:34
Oplossing geopperd om Red Bull-leegloop te stoppen: 'Op deze manier moeten ze terugslaan'
14:01
Verstappen: een recorddeal van 500 miljoen en de vier F1-teams die hem willen aantrekken
13:32
Live
Alpine en Audi druk bezig met F1-testdagen tijdens lentestop | F1 Shorts
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen: een recorddeal van 500 miljoen en de vier F1-teams die hem willen aantrekken Max Verstappen

Verstappen: een recorddeal van 500 miljoen en de vier F1-teams die hem willen aantrekken

2 uur geleden 2
'Lambiase lekte transfernieuws zelf uit om druk op Red Bull Racing op te voeren' F1 TRANSFERNIEUWS

'Lambiase lekte transfernieuws zelf uit om druk op Red Bull Racing op te voeren'

3 uur geleden
Column: Brundle en F1 zijn toondoof na kritiek Verstappen, ze moeten zelf hun mond houden Column

Column: Brundle en F1 zijn toondoof na kritiek Verstappen, ze moeten zelf hun mond houden

3 uur geleden 4
FIA in opspraak na 'onterecht' ingrijpen rondom handigheidje Red Bull Racing FIA

FIA in opspraak na 'onterecht' ingrijpen rondom handigheidje Red Bull Racing

Vandaag 11:41 1
