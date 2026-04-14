George Russell test 2027-banden op Nürburgring voor Mercedes
George Russell is vandaag in navolging van Max Verstappen te vinden op de Nürburgring. De Britse coureur is op het Duitse circuit aanwezig voor een testsessie met het team van Mercedes. Terwijl Verstappen zich opmaakt voor een endurancerace, werkt Russell voor zijn renstal een belangrijke bandentest af.
Russell verscheen in de pitbox van het circuit in zijn officiële Mercedes-racepak. De coureur, die de openingsrace van dit seizoen in Australië op zijn naam schreef, kent tot nu toe een uitstekend jaar. Mercedes gaat momenteel aan de leiding in het constructeurskampioenschap en deelt de lakens uit op de grid. Op de Nürburgring focust Russell zich nu op de ontwikkeling voor de toekomst.
In een videoboodschap vanuit de garage, met zijn Formule 1-bolide op de achtergrond, laat de Mercedes-coureur weten dat hij zin heeft in de sessie. "Het is alweer even geleden dat we in de auto zaten, maar we zijn terug hier op de Nürburgring in de auto van dit jaar, met de banden van volgend jaar", zo vertelt Russell. De coureur voegt daaraan toe dat hij niet kan wachten om de baan op te gaan. "Ik ben heel enthousiast om weer te rijden."
Russell aan het testen
Dat Russell en Verstappen min of meer tegelijkertijd op het legendarische circuit zijn, berust op toeval. Waar Mercedes en ook McLaren daar zijn neergestreken voor bandentests, trekt Verstappen veel bekijks tijdens de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring. De Nederlander beleeft in de Formule 1 momenteel een uiterst moeizame seizoensstart bij Red Bull Racing en verzamelde in de eerste drie races slechts twaalf punten. Voor Verstappen vormt het evenement in Duitsland een voorbereiding op de hoofdrace van de 24 uur, die volgende maand op de planning staat.
Net binnen
Net binnen
Veel gelezen
