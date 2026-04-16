Opvolger Verstappen bij Red Bull al in beeld: "Ze gaan gesprekken met hem voeren"
De toekomst van Max Verstappen bij Red Bull Racing lijkt onzeker. De Nederlander weet immers naar eigen zeggen niet of hij uberhaupt door wil in de Formule 1. F1 TV-commentator Alex Jacques weet op wie hij zijn pijlen bij een vertrek van de Nederlander zou richten, als hij het voor het zeggen had.
De toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 is al enkele weken onderwerp van gesprek. De Nederlander is sinds de testdagen in Bahrein al erg vocaal in zijn kritiek op de reglementen die dit jaar zijn ingetreden. Verstappen stoort zich mateloos aan onder andere het super clipping ten gevolge van de 50/50-verdeling tussen de elektromotor en de verbrandingsmotor, wat er volgens hem voor zorgt dat de Formule 1 momenteel haaks staat op wat het zou moeten zijn. Na de Grand Prix van Japan gaf hij aan momenteel geen plezier uit de sport te halen en na te moeten denken over of hij het vele van huis zijn en de wereld rondreizen de moeite nog wel waard vindt.
Zitje vrij bij Red Bull Racing?
Mocht hij besluiten door te gaan, is het ook geen zekerheid dat Verstappen in dienst van Red Bull Racing blijft rijden. De RB22 komt enorm tekort ten opzichte van Mercedes, Ferrari en McLaren. Daarnaast is met het nieuws dat Gianpiero Lambaise eind 2027 van Red Bull Racing naar McLaren vertrekt, ook de laatste persoon uit de inner circle van Verstappen onderweg naar de uitgang. Vele kopstukken van de Oostenrijkse formatie gingen de Italiaanse Brit voor, waardoor het voor Verstappen logicher dan ooit oogt om ook eens een deurtje verder te gaan kijken. Mocht dit scenario werkelijkheid worden, betekent het tegelijkertijd dat er een interessant zitje vrijkomt in de Formule 1.
Interesse in Piastri?
"Red Bull gaat in dat geval ongetwijfeld kijken naar Oscar Piastri als de vervanger van Verstappen", vertelt Alex Jacques namens F1 TV. "Maar er is geen garantie dat hij bij McLaren zou willen vertrekken. Als je naar het verleden kijkt, geeft Red Bull Racing de voorkeur aan promotie of zelfs herpromotie. Dat zou ook kunnen betekenen dat Liam Lawson of Arvid Lindblad de kans krijgt, als ze Piastri niet binnen weten te halen." Hoe het allemaal ook uitgaat pakken: het moge duidelijk zijn dat Verstappen de sleutel tot de coureursmarkt in handen heeft.
Verstappen: een recorddeal van 500 miljoen en de vier F1-teams die hem willen aantrekken
Column: Brundle en F1 zijn toondoof na kritiek Verstappen, ze moeten zelf hun mond houden
Geen reden voor Verstappen om bij Red Bull te blijven: "Voor familie hoeft hij het niet te doen"
