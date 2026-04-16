close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Piquet Jr. ziet Verstappen zomaar Formule 1 verlaten: "Hij is er niet voor het geld"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Nelson Piquet Jr. denkt dat er een reële kans dat Max Verstappen de Formule 1 de rug toekeert als de huidige omstandigheden niet veranderen. De Braziliaanse coureur stelt dat Verstappen niet racet voor het geld, maar puur voor de uitdaging, en dat hij zonder aarzelen een andere weg zal inslaan als het plezier verdwijnt. 

Dat laat hij weten in een interview met het Spaanse SoyMotor.com. De uitspraken van Piquet Jr. komen op een moment dat Verstappen een uiterst moeizame seizoensstart beleeft bij Red Bull Racing. Na de eerste races van dit jaar staat de regerend wereldkampioen slechts negende in het kampioenschap. Verstappen uitte onlangs al felle kritiek op de nieuwe technische reglementen, die hij omschreef als 'anti-racen' en vergeleek met Mario Kart. Na de kwalificatie in Japan gaf hij bovendien openlijk aan dat hij moet uitzoeken of het racen onder deze omstandigheden nog wel leuk genoeg is.

Authentiek karakter

Piquet Jr., die dit seizoen zelf uitkomt in onder meer de NASCAR Euro Series, benadrukt dat zijn "zwager" trouw blijft aan zichzelf. "Max is een heel authentiek persoon en hij doet waar hij zin in heeft", aldus de Braziliaan. Hij wijst erop dat de motivatie van de Red Bull-coureur uit een andere hoek komt. "Hij is daar niet voor het geld, hij is daar voor de uitdaging, voor de sport, voor de liefde voor wat hij heeft gedaan. En als hij dat niet meer voelt, gaat hij misschien iets anders doen".

Gelukkig zijn

Mocht de koningsklasse van de autosport de Nederlander niet langer kunnen bekoren, dan verwacht Piquet Jr. dat Verstappen snel een alternatief zoekt. "Als de Formule 1 dit niet biedt en hem niet gelukkig maakt, dan is hij het type man dat zegt: oké, dan ga ik doen wat me gelukkig maakt. Of dat nu karten is, in een rallyauto racen, wat dan ook", stelt Piquet Jr.. Dat Verstappen breder kijkt dan de Formule 1 is geen geheim; zo neemt hij in mei van dit jaar al deel aan de 24 uur van de Nürburgring met zijn eigen GT3-team.

Geloof jij dat Max Verstappen de Formule 1 vroegtijdig verlaat als hij geen plezier meer heeft?

62 stemmen

Ontdek het op Google Play
x