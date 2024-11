Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft Lewis Hamilton er goed aan gedaan door te erkennen dat hij op dit moment niet het maximale uit het pakket kan halen. Fanatieke volgelingen van de zevenvoudig kampioen hintte namelijk op een bewuste strategie van Mercedes, door Hamilton achter te stellen, maar Wolff is blij dat die druk nu van het team is.

Het laatste seizoen van Hamilton bij Mercedes is in 2024 begonnen. Nog voordat het jaar officieel van start ging, bleek Hamilton een deal te hebben gesloten met Ferrari. De Brit had bij Mercedes een zogeheten '1+1'-deal getekend. Daarmee zouden beide partijen na 2024 bekijken of het samen zou willen doorgaan in 2025. Die onzekerheid, maar ook het sportieve aspect bij Ferrari, zou uiteindelijk de overstap naar Maranello hebben bewerkstelligd.

Mercedes-duo ontloopt elkaar niet veel

Russell is momenteel de beste Mercedes-coureur op P6 in het rijderskampioenschap. Toch scheelt het allemaal niet veel met teamgenoot Hamilton, die P7 bezet op slechts twee punten achterstand. Wel legt de zevenvoudig kampioen het vaak af tegen Russell tijdens de kwalificaties. Zo was de 26-jarige Mercedes-coureur zijn teamgenoot namelijk zestien keer te snel af op de zaterdag, tegenover vijf keer van Hamilton. Wel heeft Hamilton twee overwinningen in 2024 weten te pakken, tegenover één van Russell.

'Hamilton neemt door eerlijkheid druk van het team af'

In Monaco suggereerde Hamilton dat hij ander materiaal kreeg dan zijn teamgenoot, al kwam hij daar even later weer op terug. Toch leek de toon te zijn gezet, waarbij Hamilton ook niet meer aanwezig is bij de technische besprekingen. De fanatieke fans van de zevenvoudig kampioen hintte dan ook op een bewuste strategie om Russell er beter uit te laten zien, maar daar rekende Hamilton uiteindelijk mee af. De 39-jarige Brit erkende namelijk dat hij momenteel niet het maximale uit het pakket kan halen. "Dat haalt de druk van het team af. Hij heeft een aantal toegewijde fans die altijd de fouten van het team zullen aanwijzen, en hij neemt die druk van het team weg, maar hij is ook erg eerlijk en transparant", aldus Wolff in de High Performance-podcast.