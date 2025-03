Hoewel Mercedes-teambaas Toto Wolff ook vindt dat er minder gevloekt moet worden binnen de Formule 1, is hij in gesprek met Formel1.de van mening dat de emoties van de coureurs niet afgeremd mogen worden.

Vanaf dit seizoen moeten de coureurs extra op hun woorden letten. De FIA heeft namelijk een strafsysteem opgezet voor vloeken tijdens officiële persmomenten of ander wangedrag. Rallycoureur Adrien Fourmaux was vorige maand de eerste die beboet werd. Hij liet tijdens een interview de uitspraak 'we fucked up' vallen en moet daarom 10.000 euro betalen. De rijdersvakbond van de rallycoureurs heeft overigens een statement uitgebracht waarin zij aangeven totaal niet te spreken te zijn over de nieuwe strafmaat van de FIA.

Artikel gaat verder onder video

Hoffelijk karakter

Wolff steunde in eerste instantie de verscherpte maatregelen rondom het vloeken, maar plaats nu ook een kanttekening. "Niemand van ons is blij met het gebruik van zulke woorden. Wij zijn rolmodellen en, ook al lach je erom, ik zie ons als vertegenwoordigers van een sport met een bepaald hoffelijk karakter. Wij staan ​​voor hoge technologie, voor precisie, en in dit opzicht verschillen we van veel andere populaire sporten", zo vindt hij de vergelijking met andere sporten waarin gevloekt wordt, niet relevant.

Taalgebruik in de cockpit moet de FIA niet controleren

Het beledigen van FIA-officials is volgens hem dan ook uit den boze. "Voor mij heeft onze sport een zekere elegantie, vergelijkbaar met rugby, waar het ondenkbaar zou zijn om een ​​official te beledigen. Daarom moeten we ook afzien van het beledigen van officials - dat staat buiten kijf. De FIA ​​moet dit aspect beschermen, dat is duidelijk." Wel vindt hij dat er een duidelijk onderscheid is: "Natuurlijk willen we de emoties van de coureurs niet afremmen. Bij een persconferentie of een interview gelden andere normen. Maar in de cockpit, zolang het geen directe belediging of disrespect is voor iemand anders, zou ik het gewoon laten gaan. Maar dat is mijn persoonlijke mening."

Gerelateerd