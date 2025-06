Voor het eerst dit F1-seizoen was het niet een McLaren of een Red Bull die als eerste over de streep kwam. George Russell van Mercedes won namelijk de F1 Grand Prix van Canada. Rookie Kimi Antonelli bezorgde de Duitse formatie een dubbelpodium. Teambaas Toto Wolff deelt complimenten uit aan zijn coureurs.

Russell pakte de pole position op het Circuit Gilles Villeneuve met een gat van 0.160 seconden naar Max Verstappen. Hij behield de leiding bij de start en zou deze alleen nog uit handen geven tijdens de pitstops. Verstappen kon geen inhaalpoging wagen en Russell pakte zijn eerste overwinning van het seizoen. Antonelli maakte het Mercedes-feestje compleet door de McLarens achter zich te houden op weg naar de derde plaats. Mercedes scoorde in Montreal meer dan twee keer zoveel punten dan in de drie Grands Prix ervoor.

Een boel te leren van Canada

"Hij heeft foutloos gereden", begon Wolff over Russell bij Viaplay. "Vanaf het begin was hij echt heel sterk. Hij had de race de hele tijd onder controle." De Oostenrijker is net zo lovend over Antonelli: "Natuurlijk was het een voordeel dat ze [Oscar Piastri en Lando Norris] achter ons aan het vechten waren, maar hij bezweek niet onder de druk. Hij was snel, ondanks een versleten band linksvoor. Hij heeft dat podium verdiend, hij reed heel goed."

Normaal gesproken loopt de Mercedes harder ten opzichte van de concurrentie in koele weersomstandigheden, zoals in de nachtrace in Las Vegas. Maar de Zilverpijlen waren nu juist competitief, terwijl het heet was en de bandenslijtage hoog lag. Wolff begrijpt het zelf ook niet: "We hebben een boel te leren, juist omdat het heet was en we het desondanks goed deden."

