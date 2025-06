Op het Circuit Gilles Villeneuve beleefde Kimi Antonelli een bijzonder weekend: de jonge Italiaan pakte zijn allereerste podium in de Formule 1. Hij eindigde als derde en dat gebeurde voor de 18-jarige Mercedes-coureur pas in zijn tiende Formule 1-race en hij behaalde daarmee al meteen een plek in de top drie.

Na afloop kon Antonelli’s vader Marco zijn emoties nauwelijks bedwingen, zo vertelt hij aan Sky Sports F1: “Ongelooflijk. Na tien races in de Formule 1. Hij heeft het heel goed gedaan”, aldus de trotse vader, wiens stem trilde van blijdschap. Ted Kravitz van Sky Sports benadrukte hoe sterk Antonelli zich staande hield toen hij de aanvallen van beide McLarens moest weerstaan: “Hij deed het echt heel goed. De eerste pole in Miami en nu het eerste podium. Welkom in de Formule 1, met alle stress van de McLarens achter je, maar hij bleef kalm.”

Artikel gaat verder onder video

Geweldig moment voor de 18-jarige Antonelli

Antonelli zelf was na de race vooral blij, al gaf hij toe dat het op het eind spannend werd: “Het was zo stressvol, maar ik ben superblij,” liet hij na afloop weten. “Ik had een goede start, kwam meteen naar P3 en bleef daar voorin rijden. In de laatste stint pushte ik misschien iets te hard achter Max, waardoor ik de voorband linksvoor aan gort reed en het op het eind even lastig had. Maar ik ben heel blij dat ik het podium naar huis heb gebracht.” Antonelli hoopt de goede lijn door te trekken: “Dit circuit lag ons erg goed. De auto was het hele weekend fantastisch. Hopelijk houden we dit momentum vast in de komende races.”

