Mercedes-teambaas Toto Wolff keurt de actie van Max Verstappen op George Russell niet goed. De Oostenrijker dacht aanvankelijk nog dat de Nederlander een technisch probleem had, maar toen duidelijk werd dat het om een bewuste actie ging, was hij helder in zijn oordeel.

Verstappen liet zich in Spanje niet van zijn beste kant zien. De race verliep nog redelijk, waarbij Red Bull koos voor een driestopper om zo iets dichter bij de McLarens te komen. Na de safety car, die op de baan kwam na de uitvalbeurt van Kimi Antonelli, werd het veld weer bij elkaar gebracht. Verstappen vocht eerst met Charles Leclerc en werd later in bocht één aangetikt door Russell. Hij kwam via de uitloopstrook terug de baan op en belandde weer voor Russell. Achteraf bleek dat hij die positie niet hoefde terug te geven, maar zijn race-engineer Gianpiero Lambiase gaf aan dat hij het toch moest doen. Verstappen gaf de plek terug, maar raakte daarbij ook Russell.

Artikel gaat verder onder video

Wolff: 'Het leek of Verstappen een probleem had'

"Ik weet niet echt wat daar gebeurde, of het woede was. Het leek erop dat hij een probleem had bij het uitkomen van bocht vier," begint Wolff tegenover F1TV. De teambaas dacht aanvankelijk aan een technisch mankement: "De deur stond ineens wagenwijd open en toen stuurde hij ineens op George af. Dat zag er heel vreemd uit. Ik weet niet wat de oorzaak was van het plotselinge snelheidsverlies." Wanneer Wolff vervolgens door journalist Chris Medland wordt geïnformeerd over het teambericht van 'GP' aan Verstappen om de positie terug te geven, valt het kwartje. "Dan was het woede, ja. En dan is het niet goed," besluit Wolff.

Gerelateerd