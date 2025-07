De F1 Grand Prix van België is de eerste wedstrijd van de koningsklasse sinds eind 2004 zonder Christian Horner. Hij werd na Silverstone ontslagen en Laurent Mekies heeft de rol van CEO en teambaas van Red Bull Racing overgenomen. Toto Wolff gaat Horner "op een bepaalde manier" missen, maar hij verwacht de controversiële Brit wel terug te zien in de paddock.

Na meer dan twintig jaar aan het roer van Red Bull Racing kreeg Horner op de dinsdag na de Britse Grand Prix te horen dat hij moest vertrekken uit Milton Keynes. Hij is een van de meest succesvolle teambazen ooit geweest met bijna evenveel raceoverwinningen als voormalig McLaren-topman Ron Dennis achter zijn naam, naast de acht constructeurskampioenschappen. Horner en Wolff stonden vaak als vijanden tegenover elkaar, toen er hard werd gevochten tussen Max Verstappen en de Mercedes van Lewis Hamilton.

Wolff vreest voor Horner bij de FIA

"Op een bepaalde manier... Op een bepaalde manier wel, ja", antwoordde Wolff voorzichtig op de vraag van Sky Sports F1 of hij Horner gaat missen. "Hij is een van de hoofdrolspelers geweest. Ten eerste denk ik niet dat hij voor altijd wegblijft. Hij zal wel ergens opduiken in een andere functie. Ik moet wel voorzichtig zijn. Hij kan zich aansluiten bij de FIA en dan weet ik dat ik echt in de shit zit. Je weet maar nooit!", zo zei hij met een knipoog.

Wolff heeft nog geen contact gezocht

"Hij was controversieel, polariserend en niet van de zachte hand", vervolgde de Oostenrijker. "Dus dat was wel goed vanuit het perspectief van entertainment. In dat opzicht gaat hij zeker gemist worden. De statistieken spreken verder voor zich." Wolff heeft geen contact gehad met Horner sinds het nieuws van het vertrek uitbrak. "Nee, nog niet. Ik vind het nog te vroeg, ik vind dat niet gepast. Maar ik zal het op een gegeven moment wel doen."

