Toto Wolff heeft laten weten dat zijn pogingen om Max Verstappen over te halen van Red Bull Racing naar Mercedes geen rol hebben gespeeld bij het ontslag van Christian Horner. De teambaas denkt dat er op de achtergrond bij moederbedrijf Red Bull GmbH een boel speelt wat wij niet te zien krijgen.

Laurent Mekies is de nieuwe CEO en teambaas van Red Bull Racing, nadat Horner na meer dan twintig jaar dienst zijn koffers moest pakken. Wat de reden van zijn ontslag is, is niet helemaal bekend. Het kan gaan om de prestaties van het team. De energiedrankfabrikant verloor het constructeurskampioenschap vorig jaar aan McLaren en zelfs de tweede plek nog aan Ferrari. Verstappen won nog wel de rijderstitel, maar dat lijkt er in 2025 ook niet in te zitten. Ondertussen scoort de tweede Red Bull van Yuki Tsunoda nauwelijks punten. De interne rommelingen, zoals het vertrek van ontwerpers Rob Marshall en Adrian Newey, en de verhalen rondom het ongepaste gedrag jegens een vrouwelijke collega kunnen ook oorzaken zijn van Horners ontslag.

Gesprekken tussen Verstappen en Mercedes

Ondertussen deden er ook geruchten de ronde dat Verstappen zou vertrekken en zijn handtekening bij Mercedes zou zetten. De Nederlander is natuurlijk niet tevreden met het feit dat de Red Bull is teruggezakt in de pikorde. Hij heeft nog maar twee van de tot nu toe twaalf verreden Grands Prix kunnen winnen, de minste zeges in de eerste helft van een seizoen voor Verstappen sinds 2020. De viervoudig wereldkampioen geeft aan dat hij nog geen beslissing heeft genomen over volgend jaar, maar meerdere bronnen geven aan dat het nu te laat is voor een transfer voor 2026 en dat de pijlen van Verstappen en Mercedes zijn gericht op 2027. Wolff denkt niet dat gesprekken hierover een rol hebben gespeeld bij het ontslag van Horner.

Er gebeuren dingen op de achtergrond bij Red Bull-moederbedrijf

"Nee", antwoordde Wolff stellig op de vraag van Sky Sports F1 of het stoken met Verstappen over een mogelijke transfer naar Mercedes een manier was om Horner uit Red Bull te schoppen. "Volgens is er daar op de achtergrond meer aan de hand wat wij niet weten, als we kijken naar het moederbedrijf van Red Bull Racing en alles eromheen. Het is aan mij de taak, als teambaas van Mercedes, om de coureurs voor het team uit te vogelen. Ik moet er dan achter komen, ik moet ontdekken, wat Max wil gaan doen in de komende jaren."

