Toto Wolff was niet te spreken over de actie die Max Verstappen uithaalde tegen George Russell tijdens de F1 Grand Prix van Spanje. De teambaas van Mercedes bekritiseerde de viervoudig wereldkampioen en maakte daarbij een vergelijking die niet gewaardeerd wordt.

Oscar Piastri en Lando Norris verdienen een één-tweeresultaat voor McLaren op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De Red Bull van Verstappen was niet snel genoeg om dit te voorkomen en ook de driestopstrategie werkte achteraf niet mee. Bij een late herstart werd de Nederlander op een setje van de harde compound gezet en verloor meteen een podiumplek aan Charles Leclerc. Russell wilde Verstappen ook voorbij, maar raakte hem in de eerste bocht. Race-engineer Gianpiero Lambiase gaf Verstappen opdracht Russell erlangs te laten, iets wat uiteindelijk niet eens hoefde. Verstappen was het er dan ook niet mee eens en knalde uit boosheid tegen Russell op, voordat hij de Mercedes er alsnog langsliet. Wolff zag het incident ook en reageerde: "Dit is als agressie in het verkeer, zoals je dat bij taxichauffeurs ziet in Rome of Napels."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Welke race kan Verstappen missen bij een raceban de komende twee raceweekenden?

Door Rome rijden lastiger dan op F1-circuit

Het is een vergelijking die niet wordt gewaardeerd in Italië. "Wij zijn beter dan Formule 1-coureurs", reageerde Loreno Bittarelli in de krant Corriere della Sera. Hij is de president van taxi-coöperatie Rome 3570. "We rijden tussen wegwerkzaamheden, motoren, e-scooters en bussen met toeristen. Rome is een jungle, veel lastiger dan een Formule 1-circuit." Bittarelli beschuldigt Wolff van het verspreiden van "valse stereotypen" en vervolgde: "Wij vermijden ongelukken juist, omdat we anders onze baan verliezen." Nicola Di Giacobbe, woordvoerder van de taxi-vakbond, grapte: "We rijden hier in Rome zo langzaam als een Mercedes."

Drama in the closing stages of the race! 😱



Max Verstappen drops to P10 following a 10-second penalty for causing a collision with George Russell #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/anhkyJ92pk — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

Gerelateerd