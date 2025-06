Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft aangegeven dat het Duitse merk graag wil terugkeren naar de 24 uur van Le Mans, maar dat zijn team dit alleen wil overwegen als de Balance of Performance (BoP) wordt afgeschaft.

De BoP is in het leven geroepen om de prestaties van de verschillende auto’s in de race zo gelijk mogelijk te maken. De sport probeert dit te bereiken door bijvoorbeeld het gewicht, vermogen of de aerodynamica aan te passen. Het doel is dat geen enkel team een voordeel heeft op basis van de specificaties van de wagen.

Formule 1 is topprioriteit

In de Bloomberg Hot Pursuit-podcast legt Wolff uit: "Le Mans... ik ben een racer. De 24 uur van Le Mans is een van de grootste races ter wereld. Formule 1 is voor mij – uiteraard ben ik bevooroordeeld – het allerbeste dat er is. Het zijn de beste coureurs, de snelste auto's, de mooiste circuits. Maar als ik moet zeggen: wat komt daarna? Dan zeg ik de 24 uur van Le Mans en de Indy 500. En voor de echte kenners: de 24 uur van de Nürburgring. Dat is voor mij de absolute top."

Endurance racen

Mercedes heeft in het verleden ook deelgenomen aan de legendarische race, maar Wolff ziet dat op dit moment niet gebeuren. "Voor mij is het vandaag de dag zo dat we ons concentreren op het hoofdplatform, en dat is Formule 1. Daar richten we ons volledig op. Dat bereikt 99% van het publiek. Alles daarbuiten komt op de tweede plaats. We doen nu mee in de GT3-klasse met Mercedes. Dat zien we als een klantprogramma waar we naar kijken," legt Wolff uit.

Balance of Performance

Daarnaast is de BoP hem een doorn in het oog: "We houden niet van BoP – Balance of Performance. We houden er niet van dat iemand anders jouw vermogen, je energieverbruik, je gewicht of je rijderscapaciteiten beoordeelt… Je steekt zoveel tijd, geld en moeite in het ontwikkelen van de snelste auto, en dan krijg je er zomaar tien kilo ballast bij. Dat wil ik niet. Ik wil gewoon de snelste auto bouwen."

Een systeem zoals dat van de Formule 1, met een budgetplafond, vindt hij een beter alternatief: "Je mag niet meer uitgeven dan, wat je ook zegt, 30 of 40 miljoen. En binnen die 30 of 40 miljoen mag je doen wat je wilt. Natuurlijk zijn er nog steeds regels, maar niemand hoeft te bluffen tijdens tests of kwalificatie. Dat is pure autosport. Als dat zou gebeuren, dan zouden we Le Mans absoluut overwegen. Maar op dit moment, met BoP, waarbij officials bepalen of je te snel bent en dan tien kilo toevoegen of het er de volgende dag bij een ander afhalen, dat is nu niets voor ons."

