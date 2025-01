Lewis Hamilton is officieel begonnen aan zijn nieuwe avontuur bij het team van Ferrari en we zagen de Britse coureur dan ook voor het eerst in het rood verschijnen op alle verschillende kanalen. Toto Wolff, lange tijd zijn teambaas bij Mercedes, reageert nu voor het eerst op het zien van die beelden.

De indrukwekkende loopbaan van Hamilton is deze week officieel aan het volgende hoofdstuk begonnen. De Britse coureur verbaasde begin 2024 vriend en vijand door plotseling zijn krabbel te zetten onder een contract bij het team van Ferrari, waar hij vanaf 2025 zal gaan proberen om toch nog zijn felbegeerde achtste wereldtitel te pakken. Goede vriend Fred Vasseur wist de man uit Stevenage te overtuigen om voor hem te komen rijden en dus is hij vanaf dit seizoen te bewonderen in het illustere rood als teamgenoot van Charles Leclerc.

Ex met een nieuwe partner

Vorige week maandag tijdens zijn eerste dag in Italiaanse dienst stond de Britse rijder trots te poseren voor het wereldberoemde huis van Enzo Ferrari en daarmee is zijn dienstverband in Maranello nu echt van start gegaan. Inmiddels heeft Hamilton zelfs al zijn eerste kilometers in een Ferrari achter de rug, al ging dat niet met groot succes en beleefde hij zijn eerste crash. De beelden van Hamilton in het Ferrari-rood wekten echter wel veel indruk, ook op Wolff: "Het is een beetje alsof je vriendschappelijk uit elkaar gaat met een scheiding, maar vervolgens je ex voor de eerste keer met een nieuwe partner ziet", zo vergelijkt Wolff de situatie van het zien van Hamilton in zijn nieuwe kleuren tegenover Sky Sports.

Iconische foto's

De Oostenrijkse teambaas, dit seizoen met George Russell en Andrea Kimi Antonelli onder zijn hoede, vervolgt: "Maar ik ben ontzettend blij voor hem en heb hem verteld dat de foto's die gemaakt zijn iconisch zijn. Het was allemaal zo fantastisch samengesteld. Dat is geen verrassing met Lewis." Vervolgens blikt hij met een schuin oog vooruit op 2025: "Zoals een hoop teams hebben we onze ups en downs gehad. We hadden een aantal hele dominante prestaties en andere races waren dan weer niet zo goed. We gaan uiteindelijk zien waar we staan in de kwalificatie in Melbourne."

