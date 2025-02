We kennen Mercedes-teambaas Toto Wolff allemaal al natuurlijk jaren onder zijn gebruikelijke naam, al kwam de Oostenrijker toch met een heel andere naam op aarde. Wolff legt uit hoe dat allemaal zo gegaan is en waarom hij zijn naam precies veranderd heeft.

Torger Christian Wolff werd geboren op 12 januari 1972 in Wenen, Oostenrijk en zoals hiervoor vermeld kwam hij met dus een hele andere voornaam ter wereld dan dat we hem tegenwoordig kennen. Wolff, die komend jaar met George Russell en Andrea Kimi Antonelli in de gelederen hoopt om eindelijk weer eens serieus mee te gaan doen om de wereldtitels, veranderde uiteindelijk zijn voornaam naar Toto, omdat dit simpelweg gemakkelijker uit te spreken is dan Torger.

Vreemde achtergrond

De Oostenrijker snapt bovendien niet waarom hij de naam van een Noorse monnik heeft gekregen van zijn ouders: "Mijn moeder was Pools en is uit Polen gevlucht voor de communisten met haar ouders aan het einde van de jaren zestig. Toen leerde ze mijn vader kennen in Wenen, hij was Roemeens. Zij kwamen uiteindelijk samen. Mijn achtergrond is dus Pools-Roemeens. Voor één of andere bizarre reden hebben ze mij een Noorse naam gegeven die 'de speer van Thor' betekent", citeert Express.

Poepende Ecclestone

Wolff vervolgt lachend: "Toto is ongeveer het tegenovergestelde. Het is de naam van de hond in The Wizard of Oz." Overigens moeten andere (voormalig) kopstukken in de Formule 1 wel lachen om Wolff zijn naam. Volgens Bernie Ecclestone is het bijvoorbeeld dezelfde naam als zijn toiletproduct: "Als we in Japan zijn om te racen krijg ik vaak een bericht van Bernie dat hij 'elke keer als hij aan het poepen is aan mij denkt'. Ook Horner kan er wel om lachen, zeker door de middelste naam van Wolff: "Hij heette Christian en hij heeft zijn naam veranderd. Hij had een goede naam, een echte naam", zo grapte de Red Bull-rijder ooit in de Verenigde Staten.

