Toto Wolff is niet te spreken over de manier waarop Netflix sommige verhalen in de serie Drive to Survive presenteert. Max Verstappen zei tijdens de persconferentie in Australië al dat het hem niet verbaast dat Netflix soms een loopje met de waarheid neemt. George Russell en Lando Norris kwamen tevens met kritiek. Wolff legt nu uit dat een belofte over Verstappen misleidend was gemonteerd.

De kritiek van Wolff is dus vooral gericht op de belofte die hij aan Lewis Hamilton maakte over zijn toekomstige gesprekken met coureurs. Wolff heeft het gevoel dat Netflix heeft geprobeerd te doen geloven dat deze belofte alleen voor Max Verstappen gold, maar dat is volgens hem niet helemaal waar. Hamilton, die in februari 2024 zijn overstap naar Ferrari aankondigde, had van Wolff de verzekering gekregen dat er pas gesproken zou worden met andere coureurs als de situatie rondom zijn transfer duidelijk was, maar dat ging dus niet puur en alleen over de Limburger.

Wolff erkent creatieve vrijheid Netflix

"Je moet Drive to Survive altijd met een korreltje zout nemen", begon Wolff tegenover Sky Sports Deutschland, geciteerd door Motorsport.com. Ik heb drie afleveringen gezien en op sommige momenten moest ik me echt inhouden, zeker als je jezelf op tv ziet verschijnen met sommige verhalen. Sommige dingen zijn een beetje misleidend gepresenteerd. Netflix heeft absoluut wat creatieve vrijheid gebruikt. Ik heb Lewis namelijk beloofd dat ik met niemand zou spreken." Hij vindt Netflix op het circuit zelf niet storend. "Daar gaan ze heel weloverwogen mee om. Als je zegt 'doe die microfoon weg', dan respecteren ze dat. Alleen sommige gesprekken die ze vastleggen, zijn wel gebeurd, maar reconstrueren ze vervolgens op een bepaalde manier."

Wolff ziet voordelen en nadelen van Drive to Survive

De Mercedes-teambaas benadrukt dat de montage van de serie soms een ander verhaal vertelt dan de werkelijkheid. Hij blijft dan ook kritisch op de manier waarop gesprekken worden gereconstrueerd, maar ziet ook de voordelen. "Ze hebben een hele creatieve manier van storytelling," concludeert de Oostenrijker.

Ondanks zijn kritiek erkent Wolff wel dat de serie een positief effect heeft op de populariteit van de Formule 1. Vooral jonge meiden ontdekken nu de sport, zo zag hij ook toen hij in Melbourne handtekeningen uitdeelde. "Daar staan misschien wel 2000 mensen op handtekeningen en selfies te jagen en 80 procent daarvan bestaat uit jonge meiden," aldus Wolff.

