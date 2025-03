De microfoons van Netflix hebben afgelopen seizoen een interessant gesprek opgevangen tussen Carlos Sainz en Lewis Hamilton, waarbij de twee het hadden over of de Spanjaard al met Mercedes-teambaas Toto Wolff over een zitje had gepraat.

Het nieuwe seizoen van Drive to Survive is vanaf zeven maart te zien op Netflix, maar een aantal journalisten en bekende koppen hebben de nieuwe reeks al mogen zien. Op social media verschijnen dan ook de eerste beschrijvingen van welke voorvallen wel en niet zijn meegenomen, en welke interessante gesprekken de crew van Netflix heeft weten op te vangen met hun microfoons in de paddock. Zo ook een conversatie tussen Carlos Sainz en Lewis Hamilton.

Sainz bespreekt opties met Hamilton

In de winter van 2024 werd bekend dat Carlos Sainz eind 2024 bij Ferrari zou moeten vertrekken, om plaats te maken voor de komst van Lewis Hamilton. De Spanjaard moest hierdoor plotseling op zoek naar een nieuwe werkgever. Deze heeft hij uiteindelijk gevonden in Williams, maar met diezelfde Hamilton besprak hij ook andere mogelijkheden.

Mercedes aan het afglijden?

"Waarom praat je niet met Toto?", zo vroeg Hamilton. "Ik heb nog niet met Toto gepraat. Dat geeft mij het gevoel dat als hij echt interesse zou hebben, hij mij al wel had gebeld. Denk je dat Mercedes weer gaat winnen? Of denk je dat ze aan het afglijden zijn", kaatste Sainz terug. Hamilton antwoordde: "Nee, dat denk ik niet." Daarmee leek hij op dat tweede te doelen.

