Lando Norris heeft zich erg kritisch uitgelaten over de producenten achter de Netflix-serie Drive to Survive. Volgens de McLaren-coureur wordt er "gelogen" en worden "er dingen verzonnen" om de verhaallijnen interessanter te maken.

Drive to Survive verscheen in 2019 voor het eerst op Netflix. De serie geeft een kijkje achter de schermen van de Formule 1, en wordt door velen geprezen vanwege de opgevangen gesprekken en interessante inkijkjes. Er is echter ook geregeld kritiek, omdat de show het niet schroomt hier en daar behoorlijk wat drama toe te voegen. Zo liet men het in het nieuwste seizoen lijken alsof Max Verstappen enorm de pest in had na de overwinning van Lando Norris in Miami. Puntje van kritiek hierbij is alleen dat de beelden van de balende Verstappen uit Zandvoort kwamen. En zo zijn er meer voorbeelden waar het geschetste beeld niet overeenkomt met de werkelijkheid.

Weergave Verstappen in Drive to Survive

Verstappen heeft het fragment ook gezien, en grapte dat hij blijkbaar heel boos was. De viervoudig wereldkampioen heeft al vaker laten weten geen fan te zijn van de serie, omdat er bijvoorbeeld rivaliteiten worden verzonnen. De producenten achter de show hebben inmiddels op de kritiek gereageerd en zeggen dat Drive to Survive niet bedoeld is om de werkelijkheid exact weer te geven, maar om een breder publiek aan te trekken voor de sport. Maar ook Lando Norris heeft zich nu erg kritisch uitgelaten over de gang van zaken.

Norris kritisch op producten

"Ze moeten vaker de waarheid laten zien", wordt Norris geciteerd door The Guardian. "Ik ben geen fan van nep gedoe. Ik wil feiten, geen verzonnen scripten en zelfbedachte nonsens. Hoe Max werd neergezet en hoe we zo'n hekel aan elkaar zouden hebben... Dat moeten ze niet creëren. Er is genoeg drama. Ze kunnen gewoon de feiten van die drama laten zien. Meer hoeven ze niet te doen. Ze moeten iets meer terugkeren naar de werkelijkheid, het is iets te veel afgedwaald.

