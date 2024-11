De kwalificatie van de F1 Grand Prix van São Paulo hoorde om 19:00 uur Nederlandse tijd van start te gaan, maar is uitgesteld vanwege een zware onweersbui. Wat wordt de startopstelling als de kwalificatie niet door kan gaan?

De Grand Prix in Brazilië wordt dit weekend voor de 52e keer gehouden. Interlagos, wat letterlijk betekent 'tussen de meren', stond in 1972 voor het eerst op de kalender, maar toen als een soort oefenrace dat niet meetelde voor het kampioenschap, om aan te tonen dat ze succesvol een Formule 1-race konden organiseren. Brazilië werd vanaf 1973 toegevoegd als puntenrace. Omdat Emerson Fittipaldi met pensioen was gegaan en Nelson Piquet voor wereldtitels vocht, pleitte het Braziliaanse volk om de wedstrijd naar Jacarepaguá in Rio de Janeiro te verplaatsen. Sinds 1990 wordt er echter weer geracet op Interlagos, dankzij de populariteit van de São Paulo geboren Ayrton Senna.

Waar kan de wedstrijdleiding voor kiezen?

De kwalificatie voor de Formule 1 op het Autódromo José Carlos Pace stond om 15:00 uur lokale tijd op de planning, maar kan de sessie wel gehouden worden als het ontzettend hard blijft regenen? Zo niet, dan heeft de FIA een aantal verschillende opties om de startgrid te bepalen voor de Grand Prix van São Paulo.

Als alleen Q3 niet door kan gaan, dan kunnen de rondetijden van Q2 worden gebruikt, zoals tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in 2015, en als Q2 én Q3 niet door kunnen gaan, dan zou het resultaat van Q1 gebruikt kunnen worden.

Stel dat de gehele kwalificatiesessie niet door kan gaan, dan kan de FIA ervoor kiezen om de kwalificatie niet te annuleren, maar te verplaatsen naar de zondagochtend. Ook in Japan in 2004, 2010 en 2019, evenals in Australië in 2013 en in Amerika in 2015 werd de kwalificatie op de zondag gehouden.

Als wordt besloten om de kwalificatie te cancelen in plaats van te verplaatsen, dan kan de startgrid bepaald worden door de resultaten van de vrije training die op vrijdag werd verreden. Vindt de FIA dat die rondetijden niet representatief zijn, dan kan er mogelijk worden gekozen om de resultaten van de sprintkwalificatie of de Sprint te gebruiken, maar de vrije training verliep zonder enige problemen en in prima weersomstandigheden.

Daarnaast is er nog de optie om de kampioenschapsstand te gebruiken voor de startopstelling. Dan staat Lando Norris op de pole position en Max Verstappen op P6, vanwege de vijf plaatsen gridstraf voor de motorwissel.

