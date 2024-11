Hoewel de rijstijl van Max Verstappen de afgelopen weken onder een vergrootglas is komen te liggen, is Lewis Hamilton van mening dat de Nederlander en Lando Norris prima weten wat ze doen in hun titelstrijd.

Hamilton en Verstappen kennen elkaar natuurlijk nog goed uit de titelstrijd in 2021. Ook in dat seizoen zocht het duo de limiet op en gingen ze er soms overheen. Dat is in 2024 niet anders tussen Verstappen en Norris, al ligt de focus bij de FIA vooral op hoe Verstappen zich op de baan manifesteert. De Nederlander beschikt op dit moment over minder materiaal dan zijn collega van McLaren en stelde zelf al dat hij zich anders moet positioneren in een mindere wagen. De grote focus van de Nederlander ligt dan ook op het verbeteren van de RB20.

Hamilton geniet van spannende strijd

Op de persconferentie wordt ook Hamilton gevraagd over wat hij nu van de titelstrijd vindt. "Ik denk dat het allereerst echt spannend is voor de sport. De afgelopen paar jaren waren niet per se spannend. Met Max die gewoon de leiding had en dat gebeurt soms. Maar ik denk dat het echt leuk is voor de fans om te zien dat het helemaal tot het einde van het jaar spannend kan blijven. Er is nog steeds een kans dat Lando kan inlopen", zo volgt de zevenvoudig kampioen de titelstrijd.

'Max en Lando weten wat ze doen'

Wat betreft de knokpartijen tussen Norris en Verstappen, is Hamilton ook helder. "We kennen allemaal Max en zijn sterke punten en we kunnen niet echt veel zwaktes benoemen, als die er al zijn. En dan heb je natuurlijk Lando, die echt is opgestaan voor de uitdaging en het team echt heeft geleid. Ik heb niet heel veel tijd besteed aan het kijken naar hoe ze racen en de positie van de auto's. Uiteraard weet iedereen wat er in de laatste race of de laatste twee races is gebeurd, maar iedereen zal daar een mening over hebben. Maar uiteindelijk zijn zij de coureurs. Zij weten wat ze doen." Hamilton zelf, speelt dit seizoen geen rol van betekenis wat betreft het kampioenschap, maar hij volgt het spektakel graag. "Ik ben erg benieuwd naar wat er in de komende races gaat gebeuren. Ik hoop gewoon dat ik in elk geval een goed zicht heb om alles te kunnen volgen, aangezien zij vooraan zullen rijden."