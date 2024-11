Ook Max Verstappen heeft de uitleg van Johnny Herbert over de uitgedeelde straffen in Mexico gelezen. De FIA-steward gaf bij een gokwebsite zijn uitleg over de motivatie van de Nederlander anno 2024 in de Formule 1 en daar is de Limburger toch wel aardig van geschrokken.

De FIA heeft zich de afgelopen weken flink laten gelden. In Austin deelde het orgaan diverse straffen uit en ook in Mexico was het weer raak. Op het Autódromo Hermanos Rodríguez stond Verstappen vooral in de hoofdrol. Herbert was één van de stewards dat weekend evenals het weekend daarvoor in Austin. De Nederlander kreeg twee forse straffen van twee keer tien seconden, voor het van de baan duwen van Lando Norris en het behalen van een voordeel buiten de baan. In Austin waren er nog verzachtende omstandigheden voor de coureurs die zich daar buiten het boekje bevonden, voor Verstappen kwamen die er niet in Mexico.

Artikel gaat verder onder video

Uitleg Herbert bij gokwebsite: 'redelijk abnormaal'

Herbert gaf zijn uitleg eerder deze week en weest naar de mentaliteit van Verstappen, wat bij de strafmaat natuurlijk geen rol mag spelen. "Dat is redelijk abnormaal, zou ik zeggen. Hij vindt het wel leuk om hier te zijn, denk ik", opent Verstappen bij Motorsport.com. Ook Damon Hill was afgelopen week snoeihard over de Nederlander en stelde dat 'fair racen' iets is wat niet in het boekje van Verstappen voorkomt. "Daar houd ik me buiten. Ik ben daar ook totaal niet mee bezig. Ze doen allemaal maar lekker. Ik concentreer me gewoon op de auto en dat is al genoeg werk als je ziet wat we allemaal kunnen verbeteren", zo voorziet Verstappen de criticasters van repliek.

'Vorig jaar hadden ze geen kans, nu gaan ze er vol in'

Afgelopen week verdedigde Verstappen wellicht iets te fanatiek, maar de analisten wezen naar opzettelijke acties om Norris uit te schakelen. "Ik heb niks opzettelijks gedaan. Ze kunnen niet in mijn hoofd kijken. Het zijn best wel extreme beschuldigingen. Ik weet natuurlijk hoe de meeste mensen in elkaar steken, dat is niks nieuws. Vorig jaar was alles perfect en dat heeft heel veel pijn gedaan bij veel mensen, om niks negatiefs te kunnen zeggen. Nu komt het er allemaal uit, maar het is wat het is. Vorig jaar was het allemaal wat relaxter en toen hadden ze geen kans om iets te zeggen. Nu hebben ze wel de kans om iets te zeggen en gaan ze er vol in, maar uiteindelijk heb ik vorige week al gezegd: ik heb een verkeerd paspoort op dat gebied", aldus Verstappen.

Gerelateerd