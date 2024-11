We moeten er sterk rekening mee gaan houden dat het Visa Cash App RB-team komend seizoen weer onder een andere naam in de Formule 1 gaat opereren. Het zusterteam van Red Bull Racing startte onder de noemer Scuderia Toro Rosso in de koningsklasse en werd in 2020 omgedoopt naar AlphaTauri, voordat het dit jaar als de VCARB's op de startgrid stond.

Het tweede team van Red Bull lijkt in een zekere mate van identiteitscrisis te zitten. Zo werd Minardi in 2006 overgenomen en het doel van Toro Rosso was om jonge coureurs de nodige meters te geven, voordat ze aan de slag gaan bij het topteam: Red Bull Racing. Diverse coureurs zijn op die manier doorgestroomd naar de top van de koningsklasse, maar met het aantrekken van Nyck de Vries in 2023 en het terughalen van zijn uiteindelijke vervanger Daniel Ricciardo, werd er afgeweken van die filosofie. Ook leek het team zich meer te focussen op de marketingkant, waarbij de naam van de renstal diverse sponsoren bevat.

Racing Bulls

Dat gaat volgens het Hongaarse Formula in 2025 veranderen, zo heeft het medium vernomen. In de media wordt het team zo nu en dan omschreven als de 'VCARBS' de 'RB's' of de 'Racing Bulls'. Dat laatste wordt waarschijnlijk de officiële naam van de renstal die nog altijd gevestigd is in het Italiaanse Faenza. De sponsoren zullen komend seizoen weliswaar niet meer te horen zijn in de officiële teamnaam, maar blijven volgens het medium nog wel verbonden aan het zusterteam van Red Bull Racing.

Racing Bulls 2025-coureurs

Het team wordt anno 2025 geleid door Laurent Mekies, maar wie er komend seizoen achter het stuur van de wagens plaatsneemt, is ook voor de Fransman nog een groot vraagteken. Yuki Tsunoda krijgt namelijk na het huidige seizoen een kans om meters te maken in de RB20 en zijn pure snelheid te laten zien. Daarnaast is het ook geen geheim dat Liam Lawson knokt om het zitje van Sergio Pérez naast Max Verstappen. Isack Hadjar lijkt ook een van de kanshebbers om aan te sluiten bij het zusterteam en staat momenteel tweede in het Formule 2-kampioenschap. Daarnaast heeft de leiding van Red Bull ook haar interesse in Franco Colapinto uitgesproken.