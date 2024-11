Lewis Hamilton heeft duidelijk laten merken wie Red Bull Racing - voor het eigen team of het zusterteam - en Kick Sauber vast zou moeten leggen voor het F1-seizoen 2025, nu de twee teams nog een stoeltje in moeten vullen. De coureur van Mercedes, volgend jaar Ferrari, laat duidelijk merken dat hij gecharmeerd is van een rookie.

De Brit doelt op Franco Colapinto, die tijdens dit seizoen in is gevallen voor de ontslagen Logan Sargeant en sindsdien indruk maakt en punten verzamelde in F1. Tijdens de persconferentie van de FIA voorafgaand aan het raceweekend in Brazilië geeft Hamilton zijn mening over Colapinto, die tijdens de persconferentie naast hem zit. “Ik denk dat hij het ongelooflijk goed heeft gedaan om op het laatste moment opgeroepen te worden en in het diepe gegooid te worden in deze sport. De meesten van ons, als we het geluk hebben om in de sport te komen, hebben een beetje een aanloop. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de jonge Kimi [Antonelli], hij heeft een heleboel testdagen voor zijn eerste race. Ik denk dat hij meer dan twintig dagen in de auto zal zitten, wat ongekend is."

Artikel gaat verder onder video

Volgens Hamilton is dat een groot verschil met Colapinto. “Deze jongen had dat niet. Hij sprong er dus meteen in en deed het fantastisch. Het is altijd geweldig om jonge mensen en jonge getalenteerde individuen de kans te geven om door te breken en te schitteren.” Het duel dat Hamilton tot nu toe heeft gehad met Colapinto was volgens de Brit netjes en goed uitgevoerd. “We hadden een geweldig gevecht en het was superveilig. Het was hard maar eerlijk."

OOK INTERESSANT: Verstappen kan niet veel met problemen Pérez: "Gaat niet ver weg van mijn setup"

Colapinto nog op zoek naar stoeltje voor volgend jaar

Voor 2025 zijn er nog twee stoeltjes beschikbaar: het tweede stoeltje bij Kick Sauber en Visa Cash App RB. Zelfs een stoeltje bij Red Bull wordt een steeds realistischere mogelijkheid na de recente uitspraken vanuit het team over de prestaties en de toekomst van Sergio Pérez. Bij Williams, het team waar Colapinto onderdeel van is, is er voor 2025 geen plek meer sinds de komst van Carlos Sainz. Dat betekent dat hij of uitgeleend zou moeten worden aan Sauber, of dat hij door Williams moet worden laten gaan zodat hij een Red Bull-coureur kan worden. Over allebei de opties zijn er, sinds Colapinto in F1 rijdt en de komst van Sainz in 2025 werd bevestigd, geruchten genoeg. Zeker de interesse vanuit Red Bull zou serieus zijn.

Hamilton over stoeltje Colapinto voor 2025

Hamilton heeft de teams die voor 2025 nog een team zoeken, Red Bull en Sauber dus, in ieder geval de tip gegeven om Colapinto op te halen bij Williams. “Ik denk dat hij zijn recht heeft verdiend om hier te zijn. Er is nog steeds een stoeltje vrij. En hij zegt dat het niet aan hem is om te beslissen. Mijn advies zou zijn om ervoor te zorgen dat dat wel zo is. Ik zou er aan mijn kant op aandringen om er absoluut alles aan te doen. Aan het einde van de dag moet hij zich gewoon blijven concentreren op zijn werk elk weekend zoals hij dat doet. Hopelijk heeft hij goede mensen achter zich die het juiste werk doen om ervoor te zorgen dat hij hier volgend jaar kan racen.”