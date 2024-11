Volgens de geruchten zou er een verschil zitten in de auto van Sergio Pérez en die van Max Verstappen, iets wat de Mexicaan zelf ook soms laat doorschemeren. De Nederlander heeft nu op een duidelijke manier gereageerd op de situatie van zijn F1-teamgenoot bij Red Bull Racing.

Het seizoen van Red Bull Racing in 2024 begon nog goed, met veel eerste en tweede plaatsen tijdens de eerste paar races en een dominante Verstappen in het kampioenschap bij de coureurs. Sinds de races in Europa heeft McLaren echter de meest stabiele auto, terwijl ook Mercedes en de laatste paar raceweekenden Ferrari stappen aan het zetten zijn. Dit terwijl Red Bull amper meer races wint en nu zelfs derde staat bij de constructeurs. Daar waar Verstappen het nog wel heel bont moet maken tijdens de laatste vier races om geen kampioen te worden bij de coureurs, staat Pérez achtste met 150 punten. De Mexicaan staat achter de twee coureurs van Mercedes en stelt dit seizoen teleur.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen en FIA: een gebarsten bom die invloed heeft op F1-toekomst Nederlander?

Verstappen over eigen setup en die van Pérez

Pérez heeft dit seizoen al een paar keer door laten schemeren dat Verstappen upgrades eerder krijgt of op sommige plekken andere onderdelen heeft. In gesprek met Viaplay stelt Verstappen echter dat het allemaal wel meevalt. "We zitten natuurlijk samen in de meetings en geven altijd wel onze eigen feedback. Uiteindelijk gaat hij ook niet heel ver weg van mijn setup. Dat helpt denk ik in het algemeen ook. Ik ben altijd heel open met mijn feedback, dus er is niet meer dan ik kan doen eigenlijk. Alle data is er, de setups zijn vrijwel altijd gelijk, de onboards zijn er, dus ik kan er niet meer van maken."

Verstappen focust zich op eigen problemen

Dat Pérez het lastig heeft is geen geheim en kan ook Verstappen zien. Toch is de Nederlander vooral bezig met zichzelf, omdat ook de drievoudig wereldkampioen sinds de races in Europa amper meer races wint. "Ik heb aan de andere kant natuurlijk ook mijn eigen problemen, want ik wil winnen en sta ook niet eerste. Dat is al een tijdje aan de gang natuurlijk en ben ik druk bezig om die auto beter voor elkaar te krijgen."

Gerelateerd