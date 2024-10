Max Verstappen en de FIA hebben het niet alleen dit jaar, maar ook in voorgaande jaren al vaak aan de stok gehad met elkaar. Dit seizoen lijkt de bom in F1 echter definitief gebarsten te zijn tussen de twee partijen. Met mogelijk grote gevolgen.

Toen Verstappen in 2015 begon in F1, was het al vrij snel duidelijk dat de Nederlander een coureur was die veel durfde, zowel op als buiten de baan, en niet bang was om op de baan dingen uit te proberen en daarnaast de randjes van de regels op te zoeken. Daardoor was het, naarmate de Nederlander een populairdere coureur werd en vaker voorin te vinden was om voor podiumplekken en zeges te vechten, ook duidelijk dat hij vaak in aanraking zou gaan komen met de FIA. Het autosportorgaan heeft inmiddels al veel regels aan moeten passen of in moeten voeren vanwege het rijgedrag van de Nederlander, die uniek is in vergelijking met de rest van de grid.

Verstappen en FIA

Toch was het tot dit seizoen zo dat de FIA en Verstappen vaak met elkaar in aanraking kwamen, zeker tijdens het seizoen 2021, maar dat de bom uiteindelijk niet bleek te barsten en de Nederlander vervolgens gewoon weer zijn gang ging. 2021 leek de climax te zijn, een seizoen waarin het het vooral Verstappen, Red Bull en Mercedes waren die vaak met de FIA in aanraking kwamen tijdens hun titelgevecht, dat werd beslist in de laatste race van het seizoen. Dit kwam echter vooral door de druk van het kampioenschap dat jaar, waarin allebei de partijen probeerden bij de tegenstander waar mogelijk elk voordeel te verkrijgen.

Nieuwe relatie Verstappen en FIA

In 2022, maar vooral 2023, was het rondom Verstappen en de FIA een stuk rustiger. Dit was ook omdat, op de porpoising in 2022 na, er amper controversie was en Verstappen tevens tijdens veel van zijn races zo'n ruime voorsprong had dat hij amper met de FIA in aanraking kwam. In 2024 is dit wel anders. De Nederlander heeft niet meer de snelste auto, rijdt niet meer ruim voor de rest en heeft nu concurrentie voor zowel de zege tijdens een Grand Prix als in het kampioenschap bij de coureurs en constructeurs.

Toch gaat het nu vanuit Verstappen en de FIA verder dan in 2021 het geval was. Toen ging het puur om de titel en het gevecht met Hamilton. Verstappen lijkt nu vooral bewust de grenzen van de, voor veel coureurs, teams en fans nog steeds vage, regels van de FIA op te zoeken. Zo ook tijdens de race eerder dit jaar in Oostenrijk, toen hij met Lando Norris in contact kwam en volgens de Brit vaak van lijn veranderde in de remzone, en de afgelopen twee raceweekenden. In zowel de Verenigde Staten als in Mexico lijkt Verstappen het richting Norris - maar vooral ook de FIA - over een andere boeg te gooien.

FIA geeft Verstappen motivatie?

Dit komt deels ook door het feit dat de FIA eerder dit seizoen Verstappen nog meer munitie gaf om tegen de regels van het autosportorgaan in te gaan. De FIA begon een tijdje geleden met het controleren van het taalgebruik van de coureurs tijdens persconferenties en evenementen van de FIA, iets waar Verstappen op het oog bewust als eerste tegenin ging door de prestaties van zijn auto met het 'F-woord' te omschrijven. Vervolgens deelde de FIA een taakstraf uit, een dag na het incident, terwijl Charles Leclerc inmiddels vier dagen na het gebruiken van hetzelfde 'F-woord' tijdens een persconferentie Mexico nog geen taakstraf heeft gekregen.

Hier stopte het echter niet, want de persconferenties daarna besloot de Nederlander een statement te maken als reactie op zijn taakstraf door tijdens de persconferenties van de FIA niet of amper meer te praten en vooral antwoorden te geven buiten de persconferentiezaal tegenover de media. De Nederlander organiseerde zodoende een eigen persconferentie buiten de persconferentiezaal. Dit protest is inmiddels voorbij en de Nederlander praat weer vrijuit, maar ook hier zat een duidelijke boodschap achter: Verstappen is het niet eens met de regels van de FIA - zowel op als buiten de baan - en zal dit laten merken ook.

Toekomst Verstappen in F1

Daar waar voor dit jaar de Nederlander af en toe al liet doorschemeren niet door te gaan tot de leeftijd waarop Sebastian Vettel en Fernando Alonso nog actief waren in F1, begint de Nederlander dit seizoen steeds vaker zelf onrust te veroorzaken omtrent zijn toekomst in de koningsklasse. De scherpere regels, zowel op als buiten de baan, vanuit de FIA hebben de Nederlander alleen nog maar meer aan het twijfelen gebracht. F1 moet volgens Verstappen wel leuk blijven, iets wat de regels van de FIA volgens de Nederlander lastig maken.

De relatie tussen Verstappen en de FIA is nooit optimaal geweest en heeft altijd wel voor spanningen gezorgd, maar nu lijkt de FIA - door de onduidelijke reglementen waarvan Verstappen heeft besloten de grenzen van op te zoeken en de nieuwe regels buiten de baan die de FIA probeert door te voeren - zelf de relatie nog een extra duwtje de verkeerde richting in gegeven. Met mogelijk grote gevolgen omtrent de beslissing van Verstappen over de lengte van zijn carrière in F1.

