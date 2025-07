In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend dat Christian Horner na twintig jaar dienstverband vertrek bij Red Bull Racing als teambaas. De voormalig teambaas zou daarnaast knallende ruzie hebben gehad met Jos Verstappen in Silverstone. De CEO van Mercedes geeft, naar verluidt, groen licht aan Toto Wolff om achter Max Verstappen aan te gaan en Chris Woerst wijst naar een gigantisch bedrag dat Horner kan verwachten als gouden handdruk. Dit is de GPFans Recap van woensdag 9 juli.

Christian Horner na ruim 20 jaar ontslagen als teambaas bij Red Bull Racing

Groot nieuws vanuit het kamp van Red Bull Racing: Christian Horner is na ruim twintig jaar ontslagen als teambaas. De teambaas had nog een contract tot en met 2030 op zak, maar de maat was vol volgens de leiding van het merk. Alles lezen over het vertrek van de voormalig teambaas? Klik hier!

'Sportieve malaise en falende tweede rijders kosten Horner de kop'

De sportieve malaise die halverwege 2024 is ingezet en het aanhoudende gekwakkel van de tweede coureurs bij Red Bull Racing zijn volgens het Duitse Auto Motor und Sport de belangrijkste oorzaken van het ontslag van voormalig teambaas Christian Horner. Alles lezen over de redenen waarom Horner moest vertrekken? Klik hier!

Woerts verwacht gigantische afkoopsom voor Red Bull

Volgens zakenman Chris Woerts gaat het gedwongen vertrek van Christian Horner Red Bull nog flink wat centen kosten. Woerts wijst naar het contract van Horner, dat nog doorliep tot en met 2030 en dat door het energiedrankjesbedrijf moet worden afgekocht. Alles lezen over wat Woerts denkt dat Red Bull moet gaan aftikken? Klik hier!

'Mercedes krijgt goedkeuring van grote baas voor megadeal met Verstappen'

De geruchten rondom een overstap van Max Verstappen naar Mercedes krijgen opnieuw meer gewicht: Mercedes-CEO Ola Källenius zou zijn goedkeuring hebben gegeven aan teambaas Toto Wolff om het contract van de Nederlander bij Red Bull Racing af te kopen. Alles lezen over de interesse die vanuit Mercedes steeds meer lijkt toe te nemen? Klik hier!

Beelden afscheidstoespraak lekken uit: 'Heb er twaalf uur over kunnen nadenken'

Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner gaf woensdagochtend een emotionele speech, zo blijkt uit beelden die Sky Sports F1 van de toespraak heeft weten te bemachtigen. De teambaas mocht vanochtend het nieuws aan het team brengen en kreeg applaus voor het geleverde werk. Lezen wat Horner tijdens zijn afscheidsspeech vertelde? Klik hier!

'Knallende ruzie tussen Horner en Jos Verstappen tijdens raceweekend Silverstone'

Ralf Schumacher meldt dat er een ruzie zou hebben plaatsgevonden tussen Christian Horner, Jos Verstappen en de persmanager van Red Bull Racing tijdens het raceweekend in Groot-Brittannië. Alles lezen over het verhitte onderonsje tussen Jos 'the boss' en Horner? Klik hier!

