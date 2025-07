De geruchten rondom een overstap van Max Verstappen naar Mercedes krijgen opnieuw meer gewicht: Mercedes-CEO Ola Källenius zou zijn goedkeuring hebben gegeven aan teambaas Toto Wolff om het contract van de Nederlander bij Red Bull Racing af te kopen.

De vermeende overstap van Max Verstappen naar Mercedes is al enkele weken onderwerp van gesprek. Beide kampen hebben inmiddels in meer of mindere mate bevestigd dat er in ieder gevallen gesprekken worden gevoerd, al bleef de Nederlander afgelopen weekend in Silverstone nog benadrukken dat hij nog niets te melden heeft als het gaat om zijn toekomst. Die woorden zijn tegelijkertijd veelzeggend, want tot voor kort werden soortgelijke vragen steevast beantwoord met iets in de strekking van: 'Ik zit op mijn plek bij Red Bull Racing.'

Ola Källenius geeft goedkeuring voor jacht op Verstappen

Dat er wat speelt, is duidelijk. Maar een overstap naar Mercedes is ook zeker nog geen gedane zaak. Toch krijgen de geruchten over de vermeende transfer steeds meer gewicht. Zo meldt het doorgaans goed ingevoerde La Gazetta dello Sport op dinsdag dat Ola Källenius, CEO en voorzitter van de raad van bestuur van de Mercedes-Benz Groep, zijn goedkeuring heeft gegeven om de jacht op Verstappen te openen. Met name op financieel vlak.

Ontsnappingsclausule Verstappen

Verstappen ligt namelijk tot eind 2028 onder contract bij Red Bull Racing, maar kan vanwege een ontsnappingsclausule - zo lijkt het - eerder vertrekken als hij wil vanwege de tegenvallende performance van het team. Door die clausule kan het contract van Verstappen volgens de Italiaanse sportkrant voor maar liefst 102 miljoen euro worden afgekocht. Een gigantisch bedrag, maar voor een grootmacht als Mercedes geen onmogelijke opgave.

Met de goedkeuring van Källenius, kan teambaas Toto Wolff nu dus echt alles op alles zetten om de viervoudig wereldkampioen binnen te halen. En er klinken geluiden dat ook binnen het kamp van de Nederlander de wens heerst om bij Red Bull Racing te vertrekken, omdat men daar niet meer gelooft in de competitiviteit van de auto in de komende jaren.

