Ralf Schumacher meldt dat er een ruzie zou hebben plaatsgevonden tussen Christian Horner, Jos Verstappen en de persmanager van Red Bull Racing tijdens het raceweekend in Groot-Brittannië.

Groot nieuws vanuit het kamp van Red Bull Racing op woensdagochtend: Christian Horner is na ruim twintig jaar ontslagen als teambaas, en wordt per direct opgevolgd door Laurent Mekies, hij stroomt door vanuit zusterteam Red Bull Racing. De positie van Horner leek al langer op losse schroeven te staan. Vorig jaar werd er een onderzoek naar hem gestart vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag - waar hij van werd vrijgepleit - en ook de sportieve prestaties vallen al enige tijd tegen. Toch komt het nieuws als een verrassing, gezien de indrukwekkende staat van dienst van Horner bij het team. Het is echter een publiek geheim dat Horner al enige tijd niet meer op goede voet staat met Jos Verstappen, de vader van de grote ster van het team: Max Verstappen.

Ruzie tussen Christian Horner en Jos Verstappen

Ralf Schumacher meldt dat er afgelopen weekend in Silverstone nog een ruzie plaatsvond: "Er was een verhit gesprek, in ieder geval verbaal en visueel, tussen Jos Verstappen, Horner en de persmanager", klinkt het bij Sky Sports. "Je kon duidelijk zien dat Jos allesbehalve blij was met de situatie. Maar ik begrijp het wel. Ik vind Christian Horner ook een beetje een lastig persoon. Dat moet ik toegeven. Hij is er niet in geslaagd het team bij elkaar te houden, wat ook niet altijd makkelijk is. Maar zijn gedag... Ik kan alleen voor mijzelf spreken, maar hij kan niet met kritiek omgaan. Ik sta op de zwarte lijst, dus hij wil niet meer met mij of met ons praten."

