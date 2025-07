De plotselinge exit van Christian Horner als teambaas bij Red Bull heeft een schokgolf door het team gejaagd, zo stelt voormalig F1-coureur Jolyon Palmer vast. De onverwachte timing van Horner's vertrek, vlak na de Grand Prix van Silverstone, heeft veel mensen doen verbazen en het team in een lastig pakket gebracht.

Horner, die sinds de oprichting van Red Bull in de Formule 1 in 2005 aan het roer stond, laat een grote leegte achter. Palmer merkt op dat Horner de laatste 18 maanden onder druk stond door de vele veranderingen binnen de gelederen. Niet alleen Horner, maar ook andere sleutelfiguren als Adrian Newey en Jonathan Wheatley verlieten het team. Dat maakt het allemaal nog wat lastiger. Palmer behandelt het in de F1 Nations-podcast "Ik denk dat Christian, nu de zaken dit jaar minder gingen, onder druk stond. Maar ik ben het er helemaal mee eens dat de timing en de plotselinge gebeurtenis na Silverstone iedereen verrast hebben. Ik heb het gevoel dat Red Bull hierdoor ook in een lastig parket komt, met name omdat Laurent [Mekies] natuurlijk een stap voorwaarts zet. Maar het is een enorme klus voor hem, want Red Bull is een ander varkentje om te wassen dan het B-team."

Grote klus

Mekies moet het team nu door deze woelige periode gaan loodsen en volgens Palmer is dat een "grote klus". Zeker met het oog op de aanstaande overgang naar een fabrieksteam voor krachtbronnen in 2026. Mekies zal zich niet alleen snel moeten zien te voegen in het team, hij zal ook de visie van zijn nieuwe collega's moeten gaan overnemen om het succes van Red Bull door te zetten. "Door al het succes dat Red Bull heeft gehad, en de manier waarop het de laatste tijd misloopt, is het behoorlijk extreem geweest. Er is immers geen grote verandering van de reglementen geweest zoals we in het verleden hebben gezien om een gevestigd koplopersteam over te nemen. Zonder Max zijn ze - op dit moment - achterblijvers", stelt Palmer.

Nieuwe realiteit

De timing is voor Mekies om het roer over te nemen absoluut niet ideaal met de vraagtekens rondom de Red Bull Powertrains en de auto die ontwikkeld moet gaan worden. Palmer stelt dat het vertrek van Horner slechts een van de vele veranderingen is binnen het team dat zich nu moet gaan aanpassen aan een nieuwe realiteit zonder hun langjarige leider. "Dan heb je ook nog de [Red Bull] Powertrains die voor volgend jaar in het verschiet liggen, wat een grote onbekende is voor het hele team. Ze hebben ook zo'n goede werkrelatie met Honda, waar ze al zolang mee samenwerken en ze zijn er echt competitief mee geweest. Dus dat is gewoon iets anders wat een risico voor hen is en waarschijnlijk een lastige timing voor Laurent."