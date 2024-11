Silly Season 2025 voor Grands Prix: wie staan er in 2026 op de F1-kalender?

De F1-kalender van 2025 staat al vast, maar dat betekent niet dat alle circuits zeker zijn van hun toekomst in de koningsklasse. Veel circuits hebben na 2025 een aflopend contract, waardoor het volgend jaar wel eens dringen kan worden op de kalender.

Er zijn behoorlijk wat circuits die zich voor de komende jaren geen zorgen hoeven te maken over hun plek op de kalender van de koningsklasse. Zo heeft de Grand Prix van Australië bijvoorbeeld nog tot eind 2037 contract, terwijl de race in Bahrein nog tot eind 2036 heeft. Ook Monaco, Canada, Miami (2031), Hongarije, Qatar (2032), Groot-Brittannië (2034) en Spanje (2035) staan de komende zes tot tien jaar nog onder contract. Een paar circuits zitten tussen een kort en lang contract in (2028 of langer), terwijl Azerbeidzjan en Verenigde Staten nog tot eind 2026 contract hebben. Al deze circuits zijn dus al zeker van hun plek op de grid. Zeven circuits zijn dat echter niet.

Te beginnen met voor ons land de belangrijkste race: de Grand Prix van Nederland. Terug op de kalender sinds 2021 en vooral door het succes van Max Verstappen in F1, heeft de race in Zandvoort jaar in, jaar uit indruk kunnen maken. De optie voor twee jaar werd dus ook gelicht, maar eind 2025 loopt het contract af. F1 heeft een handje van contracten bekendmaken rondom raceweekenden waarin F1 op dat moment dan ook racet, dus wellicht kunnen we na de zomerstop van 2025 nieuws verwachten. Het zullen spannende tijden worden voor de organisatie van de race.

Grand Prix van Italië en Emilia-Romagna

Dan twee races in Italië die volgende jaar ook met spanning gesprekken zullen voeren met de FIA en F1. De Grand Prix van Italië is van oudsher al op het circuit in Monza en zou, net zoals dat voor Monaco geldt, alleen al vanwege de historie en traditie op de kalender moeten staan. Wat dat betreft lijkt de Grand Prix van Emilia-Romagna een realistischer slachtoffer te zijn mocht F1 besluiten dat twee races in Italië te veel van het goede is er er ruimte moet komen voor een andere race. De race op het circuit van Imola zorgt echter vaak voor veel spektakel, vaak ook omdat het weer een handje meehelpt.

Ook in 2025 zal het weer over de toekomst van de Grand Prix van België gaan. De race op Spa-Francorschamps is eigenlijk elk jaar wel onderwerp van gesprek, maar krijgt het ondanks alle twijfels toch telkens weer voor elkaar om op de kalender te komen. Voor 2025 zal de race in de Ardennen wederom voor discussie gaan zorgen, iets wat zeker voor de fans van Verstappen en de Nederlandse fans jammer zou zijn. De race bij onze zuiderburen wordt vaak door veel Nederlanders bezocht, maar wellicht komt hier in 2026 een einde aan.

Grand Prix van China

Dan de race die alleen al vanwege financiële redenen een grote kans zal maken om in 2026 en daarna weer op de kalender te gaan verschijnen: de Grand Prix van China. De markt in China is, ondanks dat er in 2025 geen Chinese coureur op de grid staat, een markt waar F1 het gevoel zal hebben dat er meer uit te halen valt. Dit zal lastig gaan zonder race in China. De enige reden dat het contract op het oog nog niet is vernieuwd, is waarschijnlijk omdat F1 eerst wilde weten of het land de coronaregels streng na blijft leven, of dat dit voor de komende jaren geen problemen op gaat leveren.

Grand Prix van Las Vegas

Dan een andere race die financieel gezien zich geen zorgen lijkt te hoeven maken: de Grand Prix van Las Vegas. De derde race in Amerika is vooral nog onzeker, omdat het niet duidelijk is of F1 ook na 2025 op de wereldberoemde Strip mag racen. Als duidelijk is dat dit mogelijk is, lijkt er op financieel en sportief vlak weinig reden te zijn waarom F1 het contract van Las Vegas niet zou verlengen. De enige andere reden zou zijn dat de koningsklasse terug zou willen na twee races in de Verenigde Staten.

Grand Prix van Mexico

Tot slot de Grand Prix van Mexico, qua fans en circuit altijd een hoogtepunt op de kalender. Het is echter nog maar de vraag of de race in Mexico-Stad ook in 2026 nog op de kalender zal staan. Net zoals België en Emilia-Romanga zal het concurrentie gaan krijgen van veel andere circuits die wellicht financieel gezien meer kunnen bieden aan F1 dan de race in Mexico.

Conclusie

Voor het gevoel zullen na de race in Monaco ook de race in China, Las Vegas en Italië een verlenging gaan krijgen vanwege het financiële of historische aspect. De race in Nederlander kan ook in die groep zitten, zeker als Verstappen nog een tijdje van plan is om in F1 te rijden. Daardoor zijn op het oog Mexico, België en Emilia-Romanga de grootste kanshebbers om niet bij de 24 races te zitten die in 2026 de kalender zullen vullen.

Grootste concurrenten, op het oog, zijn een race in Afrika, Maleisië of Vietnam, terwijl ook Duitsland en Frankrijk elke kans zullen aangrijpen om weer een F1-race op de kalender te krijgen en er nog genoeg andere landen zijn die de wereld van F1 wel naar hun land willen brengen. Het belooft Silly Season te worden voor zeven races in 2025, met als inzet een plek op de kalender voor 2026.

