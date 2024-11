McLaren had het lastig in de natte weersomstandigheden tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo. Lando Norris zag een realistische kans om tegen Max Verstappen te strijden voor het wereldkampioenschap in rook opgaan. Teambaas Andrea Stella heeft een verklaring gegeven voor het tegenvallende resultaat.

De kwalificatie op de vroege zondagochtend was een flinke uitdaging in de zware regen. Het record voor de meeste rode vlaggen in een kwalificatiesessie werd door maar liefst vijf crashes geëvenaard. Norris hield het hoofd koel en reed naar de pole position. De Brit verloor echter direct de leiding aan landgenoot George Russell bij de start. Hij bleef tot halverwege de race in de spray van de Mercedes. Toen het met bakken uit de hemel kwam, besloot Norris Russell in te halen, net voordat er een rode vlag kwam voor de hoeveelheid water op de baan en de crash van Franco Colapinto. Max Verstappen en de Alpines waren nog niet gestopt en konden zonder tijdsverlies hun banden wisselen, en zouden uiteindelijk het podium vormen. Norris verloor een aantal plekken bij een herstart en moest genoegen nemen met P6, terwijl de andere papajakleurige bolide van Oscar Piastri niet verder kwam dan de achtste positie.

Remproblemen

Stella heeft na de race op het circuit van Interlagos uitgelegd dat de MCL38 een soort remprobleem heeft. Waar bij de Aston Martin de rembalans juist veel te ver naar achteren ging in Brazilië, stond de rembalans bij de McLaren misschien iets teveel naar voren. "Wanneer de banden zo blokkeren, dan kijk ik niet naar de coureur", begon de Umbriër tegenover de media. "Dan kijk ik naar auto en waarom de voorbanden steeds blokkeren in dit soort omstandigheden. De druk [op de coureurs] was volgens mij helemaal geen significante factor. We hadden het hele weekend last van blokkerende banden in natte omstandigheden, met beide coureurs, en dat is iets in de auto wat we moeten onderzoeken. Ik kan er niet teveel over zeggen, anders geef ik intellectueel eigendom prijs, maar het is voor de coureurs een beetje onvoorspelbaar en daardoor moeilijk om je er op aan te passen van de ene op de andere ronde."

