Franco Colapinto maakt als vervanger van Logan Sargeant bij Williams indruk in F1 en is al regelmatig gekoppeld aan Red Bull en Kick Sauber om hun laatste stoeltje voor 2025 in te vullen. Colapinto is nu zelf ook duidelijk richting Williams over zijn toekomst in F1.

Colapinto is blij met de kans die hij heeft gekregen van Williams dit seizoen en hoopt dat hij indruk heeft weten te maken tijdens de races die hij heeft gereden en tijdens de races die hij nog gaat rijden in 2024, zo zegt hij tijdens de persconferentie van de FIA in Brazilië. “Ik wil graag in de Formule 1 rijden. Ik kwam heel laat in het jaar en ik kreeg een geweldige kans door Williams, door James [Vowles], Sven [Smeets]. Iedereen in het team gaf me veel vertrouwen om me in die racestoel te zetten. En ik kreeg een geweldige kans die ik dit jaar niet had verwacht. Ik heb geprobeerd mijn best te doen en de best mogelijke resultaten neer te zetten om te laten zien dat ik het verdien om hier te zitten. En dat probeer ik te laten zien en te bereiken.

Colapinto lijkt zelf niet te rekenen op 2025

Ook donderdag maakte Colapinto weer duidelijk dat hij er niet vanuit gaat dat hij in 2025 actief zal zijn in 2025. De Argentijn lijkt te mikken op 2026 of 2027. “Als het niet volgend jaar is, hoop ik dat het in '26 of '27 is. Ik voel niet echt veel druk of iets dergelijks. Ik probeer van het moment te genieten, van de kans die ik krijg. Het was mijn droom sinds ik heel klein was om in een Formule 1-wagen te rijden. En om hier nu deze laatste negen races te rijden, is heel bijzonder. Dus gewoon genieten.”

Colapinto over 2025 en Williams

Colapinto weet zelf ook dat Alex Albon en Carlos Sainz in 2025 de coureurs zijn van Williams, terwijl zes andere teams ook al hun grid voor 2025 hebben bevestigd. Bij Kick Sauber, Visa Cash App RB en Red Bull Racing - waar vanuit het team nu de optie weer open is om Sergio Pérez na dit seizoen te vervangen - zijn volgend jaar nog stoeltjes beschikbaar. Colapinto wordt vooral veel aan Red Bull gekoppeld. Colapinto zegt zelf ook dat, als hij bij Williams geen kans krijgt, hij laten gaan wil worden en naar een ander team wil. "Ik denk dat als Williams me geen racezitje kan geven, het normaal is dat ze me ergens anders heen laten gaan en dat ze de beste kans voor me vinden voor de toekomst. Maar ik ben niet de juiste persoon om gevraagd te worden. Ik zou de laatste moeten zijn, weet je. Ik ben dit weekend hier met Williams en ik ga proberen mijn best te doen hier in Brazilië."

