McLaren vroeg in aanloop naar de F1 Grand Prix van Mexico-Stad een zogeheten right of review aan. Het betreft het controversiële gevecht tussen Max Verstappen en Lando Norris in de Verenigde Staten vorig weekend, waarbij de laatstgenoemde het podium aan zijn rivaal verloor door een tijdstraf. De stewards hebben hier nu uitspraak over gedaan.

Norris begon de race op het Circuit of the Americas vanaf de pole position, maar bij de start dook Verstappen meteen bij hem aan de binnenkant. Charles Leclerc kon langs beiden sluipen en reed relatief comfortabel richting de overwinning. Carlos Sainz zorgde voor een één-twee van Ferrari. In de slotfase had Verstappen het moeilijk op de harde band, waardoor Norris kon het gat dichtrijden. In ronde 52 werd de McLaren-coureur van de baan gedrukt, maar haalde de Nederlander wel buiten de witte lijnen van bocht 12 in. Dat moest hij bekopen met een tijdstraf van 5 seconden en uiteindelijk zo de derde positie aan Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Norris gaat "een aantal dingen veranderen" in gevecht met Verstappen

Right of review

McLaren besloot, net voor de deadline, een zogeheten right of review aan te vragen. Dat betekent dat de wedstrijdleiding het incident opnieuw zal onderzoeken, maar alleen als de renstal uit Woking met bewijs kan komen dat er een "significant en relevant nieuw element aanwezig is, dat niet beschikbaar was voor de aanvragende partij op het moment dat de beslissing werd genomen." Is er daadwerkelijk zo'n nieuw element aanwezig, dan moet er een tweede hoorzitting komen om een specifiek besluit te nemen over de straf zelf. Het protest is ingediend, omdat "de manier waarop de stewards zich bemoeiden met een prachtig staaltje autosport ongepast was, aangezien beide auto's van de baan gingen, waardoor beide auto's er voordeel uithaalden", zo legde McLaren-teambaas Andrea Stella uit tegenover Sky Sports F1.

OOK INTERESSANT: Verstappen grapt over straf Norris: "Ik heb denk ik het verkeerde paspoort"

Besluit van de FIA

Een afgevaardigde van McLaren moest afgelopen vrijdag om 22:30 uur Nederlandse tijd een videobijeenkomst van de FIA bijwonen. Daar heeft de internationale autosportbond besloten dat het nieuwe aangeleverde bewijs niet aan bovenstaande criteria voldeed. Dit aangeleverde bewijs bleek niet veel meer te zijn dan de beslissing en het document vanuit de FIA over het incident van de beslissing zelf. Het team vond namelijk dat Norris al langs Verstappen was gegaan en dat de stewards zich te veel hadden gefocust op de apex van de bocht.

De FIA vond dit niet genoeg om een right to review goed te keuren, waardoor er dus geen heropening van de zaak komt. Er komt dus ook geen tweede hoorzitting. De straf van Norris blijft staan, waardoor Verstappen derde blijft en Norris en McLaren zich neer moeten leggen bij de vierde plaats.

De FIA heeft besloten dat een right of review, aangevraagd door McLaren na de tijdstraf van Lando Norris tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten, is afgewezen.#USGP #F1 #McLaren #RedBullRacing pic.twitter.com/2S5ZidMjja — GPFans NL (@GPFansNL) October 26, 2024

Gerelateerd