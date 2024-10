Max Verstappen is op ludieke wijze tijdens een stream met Team Redline ingegaan op zijn duel met Lando Norris tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten en de straf die Norris tijdens dat duel kreeg. Daardoor ging de Brit van P3 naar P4.

Afgelopen weekend, en eigenlijk ook deze hele week, is het amper over de race in Austin gegaan. De focus lag op de straf die Norris kreeg nadat hij Verstappen volgens de FIA buiten de baan had ingehaald. McLaren en Norris waren van mening dat hij door Verstappen geforceerd werd om buiten de baan te gaan. McLaren heeft nu een 'right to review' aangevraagd bij de FIA, omdat het denkt nieuw bewijs te hebben.

Verstappen tijdens stream met Team Redline

Zoals inmiddels alom bekend is Verstappen nogal actief als simracer voor Team Redline, zowel competitief als voor de lol. Tijdens een stream op twitch worden de regels van de race, die op het punt staat om te beginnen, uitgelegd. Verstappen kan het niet laten om daarop in te haken. "We moeten ons aan de regels houden, net zoals we dat doen in F1." De presentator van de stream gaat vervolgens door. "Net zoals hoe je dat deed in de Verenigde Staten. Iedereen heeft het over dat je geen straf kreeg." Verstappen weet wel hoe dat komt. "Ik heb de oplossing denk ik wel gevonden: ik heb het verkeerde paspoort." De Nederlander verwijst naar het Britse paspoort dat George Russell - die ook een straf kreeg in Austin - en Norris hebben.

max: and we have to stick by the rules crane, just as we do in F1



crane: just like you did in cota! everyone on about how you didn’t get penalized, you clearly got a 1X aswell?



max: i figured out the problem here, i have the wrong passport!



😭💀 pic.twitter.com/ATMALLD7vE — nini (@SCUDERIAFEMBOY) October 25, 2024

