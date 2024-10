Volgens McLaren is de concurrentie van het team bezig met 'psychologische oorlogsvoering' en was er helemaal niks mis met de vleugels van het team. Deze vleugels waren eerder dit seizoen onderwerp van gesprek in F1.

In gesprek met Motorsport.com zegt Andrea Stella, teambaas van McLaren, dat al het gedoe rondom de vleugels van het team niet vanuit de FIA is gekomen. "Onze vleugels voldeden aan de technische regelgeving en zijn door alle flexibiliteitschecks gekomen. Bovendien hadden we op dat moment gesprekken met de internationale federatie en kregen we de nodige geruststelling." Hij wijst vervolgens naar de concurrenten van McLaren, Red Bull, Mercedes en Ferrari, als de schuldige van het aanwakkeren en vergroten van de situatie. "We hebben uiteraard veel opmerkingen gelezen in de media, meningen die vooral van onze concurrenten afkomstig waren en niet van journalisten. En bepaalde artikelen leken een medium te zijn om de stem van sommige van onze rivalen op de baan te verspreiden."

McLaren klaar met concurrenten dat team in 'kwaad daglicht' wil zetten

Volgens Stella vond iedereen het binnen McLaren irritant en was er frustratie. "Dat was er zeker. Ik heb artikels gezien die naar mijn idee gebruikt werden door andere teams als middel om McLaren in een kwaad daglicht te stellen. De technische aspecten werden besproken met de federatie. Zij doen de checks. Een team in een kwaad daglicht proberen te stellen, deed ons in een scenario belanden waar helemaal geen concrete aanwijzingen waren."

McLaren ziet pogingen tot psychologische oorlogsvoering van concurrenten in F1

McLaren, dat dit seizoen gezien wordt als het team met de sterkste auto en het beste rijdersduo, is in 2024 ook zo behandeld door de andere teams. Dit merkt Stella. "Het is een poging tot psychologische oorlogsvoering om de concurrent te verzwakken. Maar van onze kant waren de feiten heel duidelijk. Uiteindelijk heeft dit verhaal ons als team nog sterker gemaakt. Want als de concurrentie zo afgeleid raakt vanwege onze technische oplossingen, dan kan ik vaststellen dat ze ons goed nieuws brengen. Dat betekent dat ze de richting een beetje kwijt zijn."

