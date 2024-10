Yuki Tsunoda denkt dat het een mooie kans zou zijn om een testdag af te werken namens Red Bull Racing, maar weet ook 'dat je het bij Red Bull nooit zeker weet'. Verder gelooft Tsunoda dat er 'dingen op de achtergrond' spelen bij het team waar hij niet vanaf wist of nog steeds niks van weet.

Er is de laatste tijd veel te doen over een mogelijke test die Tsunoda dit seizoen nog zou krijgen in de auto van Red Bull. Onder meer Honda dringt hierop aan, en uit de laatste woorden van adviseur Helmut Marko lijkt opgemaakt te kunnen worden dat deze testdag er gaat komen. Tegenover Autosport zegt Tsunoda dat hij wel verwacht dat hij die kans gaat krijgen, ondanks dat zelfs hij dit niet met zekerheid durft te zeggen. “Ik denk dat dit misschien wel gaat gebeuren. Maar met Red Bull Racing weet je het nooit tot de dag zelf.”

Tsunoda ziet 'dingen' op de achtergrond bij Red Bull 'waar hij niet vanaf wist'

Tsunoda is inmiddels gewend aan het feit dat hij niet veel kansen krijgt bij Red Bull, ondanks dat hij zich al een paar jaar aan het bewijzen is bij het zusterteam. “Als je dat in het tweede of derde jaar zou vragen, zou ik heel verrast zijn, maar het is aan mij om eraan te wennen. Ik ben er een beetje aan gewend geraakt hoe moeilijk het is om ook maar één testdag te krijgen [terwijl ik] de meeste teamgenoten van voorgaande jaren overtref. Maar ja, er zijn waarschijnlijk dingen die ik niet echt wist, iets wat op de achtergrond speelt en waar ik niets van wist. En tegelijkertijd is er waarschijnlijk het beeld dat ik niet echt in staat ben om zoveel te verbeteren als ze wilden op dit niveau, vooral voor radiocommunicatie.”

Toch weet ook Tsunoda dat een testdag een mooie kans is voor de hem. “Het is een heel goede kans. Ik kan eindelijk een beetje van mijn rijden laten zien en ze kunnen gewoon zien hoe ik rijd. Ik denk dat het heel belangrijk is. Dus het voelt in ieder geval goed. Eindelijk geven ze me een kans. Ik weet niet of het nog steeds gebeurt of niet, maar ik heb zelfs iets rechtstreeks van hen gehoord. Dus ja, ik probeer mijn kans te maximaliseren.” De Japanner weet ook dat hij het vooral aan Honda te danken heeft dat hij deze kans krijgt. “Honda heeft me zeker geholpen om dat testen te pushen. Ik ben ze erg dankbaar. Natuurlijk was ik al aan het pushen sinds de eerste race, zelfs voor vorig jaar. Maar ja, ik heb resultaten kunnen laten zien die laten zien dat ik een stapje meer heb gezet in vergelijking met vorig jaar en er was ook een push naar Red Bull.”

