In de nacht van donderdag of vrijdag kwam het nieuws naar buiten vanuit de FIA dat McLaren een 'right to review' heeft aangevraagd bij de FIA omtrent de straf die Lando Norris kreeg tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Wat voor invloed kan dit hebben op Max Verstappen, Red Bull Racing en de uitslag van de race?

Afgelopen weekend begon de triple header voor F1, de eerste van de twee om het seizoen 2024 af te sluiten, in Austin met de Grand Prix van de Verenigde Staten. Charles Leclerc won de race met overmacht, terwijl Carlos Sainz ook op overtuigende wijze tweede werd. Achter de coureurs van Ferrari vochten Verstappen en Norris om P3, een gevecht dat uiteindelijk een paar rondjes zou duren. Norris kwam uiteindelijk langs de Nederlander, maar deed dit volgens de FIA wel buiten de baan. De FIA deelde een straf uit van vijf seconden, waardoor Norris - aangezien hij geen vijf seconden weg was gereden van Verstappen - van P3 naar P4 ging en Verstappen zo het podium op zou mogen.

McLaren vraagt right to review aan

In eerste instantie had McLaren, aldus teambaas Andrea Stella, vooral laten merken aan de FIA tijdens een gesprek dat het team het niet eens was met de straf van Norris. Toch had het team het idee dat er niet veel was om aan te vechten, waardoor McLaren de straf en het resultaat liet zoals het was. Nu, vier dagen later, heeft het team toch een right to review aangevraagd bij de FIA. Dit kan zijn omdat er nieuwe camerabeelden zijn ontdekt door het team, waaruit volgens hun blijkt dat de stewards een verkeerde beslissing hebben genomen. De hoorzitting, die vrijdag om 22:30 uur Nederlandse tijd plaats gaat vinden, zal de eerste stap zijn. In deze hoorzitting, die virtueel wordt gehouden, zal een vertegenwoordiger van McLaren met nieuw bewijs moeten komen dat Norris niets fout heeft gedaan, Verstappen hem buiten de baan forceerde en de straf dus onterecht was. Mocht dit bewijs niet genoeg zijn voor de FIA, dan wordt het 'right to review' niet ingewilligd en komt er geen onderzoek vanuit de FIA. Met als gevolg dat de straf voor Norris en de uitslag in Austin blijf staan.

Gevolgen voor Red Bull en Verstappen

Als het nieuwe bewijs vanuit McLaren wel voldoende is voor de FIA, wordt het ingewilligd en zal de FIA de situatie opnieuw beoordelen. Vervolgens zal er op een later moment een tweede hoorzitting komen en lijken er vier mogelijkheden. Het kan zo zijn dat, zelfs na dit onderzoek en het nieuwe bewijs, de FIA tot de conclusie komt dat het afgelopen weekend de juiste beslissing nam. Dan blijft de straf en de uitslag dus staan. De tweede opties is dat de FIA haar fout toe moet geven en de straf van Norris zou vervallen en die vijf seconden penalty niet meer geldig is. Dat zou betekenen dat Norris alsnog derde is geworden in Austin en Verstappen vierde, omdat Norris voor Verstappen over de streep kwam afgelopen zondag.

Wat ook nog kan, is dat bovenstaande gaat gebeuren en Verstappen daar bovenop nog als schuldige wordt aangewezen. Dat zou betekenen dat Verstappen vijf seconden straf zou krijgen voor het buiten de baan forceren van Norris, terwijl die vijf seconden van Norris zou vervallen. Dat zou voor Verstappen betekenen dat hij terug zou vallen naar P5, achter Oscar Piastri. Piastri zou dan naar P4 gaan en Norris naar P3. Zeker voor de stand in het wereldkampioenschap zou dit grote gevolgen hebben. De vierde optie is dat de straf van Norris blijft staan, maar dat ook Verstappen vijf seconden straf krijgt. Ook dan zou Norris op P3 eindigen, voor Piastri en Verstappen.

Vijf scenario's lijken mogelijk

Vijf uitkomsten lijken op papier dus mogelijk. De FIA stelt dat er geen nieuw bewijs is of slaat het nieuwe bewijs af en gaat geen onderzoek doen naar het incident, waardoor de uitslag blijft staan. Mocht de FIA het bewijs wel genoeg vinden om opnieuw naar de situatie te kijken, dan kan het autosportorgaan beslissen dat het - ondanks al het nieuwe bewijs - nog steeds achter de straf van Norris staat - kan het de straf van Norris teniet doen, zelfs de straf van Norris teniet te doen, Verstappen als schuldige aanwijzen voor 'forcing another driver of the track' en nog een straf uitdelen aan de Nederlander of de straf van Norris laten staan en daarnaast ook Verstappen nog een straf van vijf seconden geven. Voor de laatste vier opties moet de FIA echter dus eerst het nieuwe bewijs van McLaren goedkeuren.