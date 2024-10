Het Formule 1-team van McLaren heeft een right of review aangevraagd voor de tijdstraf van Lando Norris in de Grand Prix van de Verenigde Staten. De renstal moet eerst nieuw bewijs aanleveren, voordat een dergelijk proces in gang wordt gezet.

Na een ronden lang gevecht om de derde plaats, ging Lando Norris in de slotfase van de Grand Prix van de Verenigde Staten aan Max Verstappen voorbij. Dit deed de McLaren-coureur echter naast de baan. Vervolgens gaf hij de positie niet terug, en dus kreeg hij zoals gebruikelijk een tijdstraf van vijf seconden opgelegd. De straf voor Norris heeft de meningen onder analisten echter stevig verdeeld en een flinke discussie over het toepassen van de reglementen teweeg gebracht. Verstappen haalde de bocht zelf namelijk ook niet, omdat hij in zijn verdediging erg laat remde en daardoor naast de baan terechtkwam, en zodoende Norris ook naast de baan dwong.

Artikel gaat verder onder video

Right of review

Het team van McLaren legde zich in eerste instantie neer bij de straf, maar in aanloop naar de Grand Prix van Mexico is men van gedachten veranderd. De Britse renstal heeft een right of review aangevraagd bij de FIA, wat inhoudt dat McLaren wil dat de wedstrijdleiding opnieuw gaat kijken naar het incident, en gaat heroverwegen of een straf terecht is. Om een dergelijk proces in gang te zetten, moet McLaren echter eerst bewijs aanleveren waaruit blijkt dat er een "significant en relevant nieuw element aanwezig is, dat niet beschikbaar was voor de aanvragende partij op het moment dat de beslissing werd genomen."

Videoconferentie

Een afgevaagde van McLaren moet vrijdagmiddag om 14:30 uur Mexicaanse tijd een videoconferentie met de FIA bijwonen, in Nederland is het dan 22.30 uur. Het motorsportorgaan beslist vervolgens of het nieuwe aangeleverde bewijs aan bovenstaande criteria voldoet. Is dit het geval, zal er op een later moment een tweede hoorzitting worden georganiseerd.

McLaren heeft een right of review aangevraagd voor de straf van Norris in de VS. Vanmiddag om 14:30 uur (vrijdagavond 22:30 uur NL tijd) volgt er een hoorzitting, waarbij McLaren moet aantonen dat er nieuw bewijs op tafel ligt, dat eerder niet beschikbaar was. #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/bQAhONJITF — Jan Bolscher (@bolscher_jan) October 25, 2024

Gerelateerd