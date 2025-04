Lando Norris staat voor een uitdaging met de McLaren MCL39. Tijdens de Sprint in China had hij last van bandenslijtage, waardoor hij naar de achtste plaats zakte na drie posities te hebben verloren. Teamgenoot Oscar Piastri wist daarentegen de tweede stek van Max Verstappen af te pakken en domineerde vervolgens de Grand Prix op zondag. Andrea Stella denkt dat de wegligging van de McLaren meer voor Norris een straf is.

Stella legde uit dat er twee voornaamste problemen zijn: het gedrag van de banden op het circuit en de eigenschappen van de auto zelf. "Dit is hetzelfde voor beide coureurs, maar ik denk dat het meer een straf is voor Lando, gezien zijn rijstijl en de manier waarop hij rondetijden wil genereren", zei de teambaas tegenover de aanwezige media. Norris heeft zelf al eerder aangegeven dat hij zijn rijstijl moest aanpassen om alle potentieel uit de nieuwe papajakleurige bolide te halen. "Op beide punten, zowel die met betrekking tot de banden als de auto, kunnen we niet veel doen. We moeten ons gewoon aanpassen."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit is waarom Norris geen 'meatball flag' kreeg tijdens Grand Prix China | GPFans Special

Foutjes van Norris

Tijdens de Sprint had Norris meer last van bandenslijtage dan Piastri, omdat hij in een treintje zat met Yuki Tsunoda, Kimi Antonelli en Lance Stroll voor zijn neus. Dit zorgde natuurlijk voor meer vuile lucht. Maar in de kwalificatie verloor hij tijd door kleine foutjes en blokkerende wielen in de laatste sectors, ondanks dat hij in de tweede sessie van zowel de sprintkwalificatie als de 'normale' kwalificatie representatieve tijden kon neerzetten. Norris had dan wel de Grand Prix van Australië op zijn naam geschreven, maar Piastri bewees sneller te zijn, alleen viel hij terug door een spin op slicks in de regen. De jongen uit Melbourne had in China pas echt de overhand.

OOK INTERESSANT: Piastri heeft geen trek in Red Bull ondanks interesse Horner: "Nooit andere teams overwogen"

Norris beter op 99 procent van zijn potentieel

Stella gaf aan dat de beperkingen niet van de ene op de andere dag kunnen worden veranderd, omdat het gaat om een fundamenteel kenmerk van de auto. "Zonder er al te specifiek op in te gaan, als hij probeert de laatste één of twee tienden te vinden, dan stuit hij op dit soort gedrag van de auto," vervolgde de Umbriaan uit. "En dit betekent dat het voor hem eigenlijk beter werkt als hij op 99 procent van zijn potentieel zit. Wanneer hij probeert de 100 procent eruit te halen, dan gaat het eigenlijk een beetje mis."

Gerelateerd